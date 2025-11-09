Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Από διώξιμο ο Σιώπης πήγε να... κρεμάσει τον Τσιφτσή και μετά έβαλε τα γέλια
Ο διεθνής χαφ του Παναθηναϊκού στο 13ο λεπτό πήγε με δύναμη στη φάση και στη συνέχεια βλέποντας το τι έγινε, έβαλε τα γέλια.
Ήταν στο 13ο λεπτό στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Σε μία προσπάθειά του να διώξει ο Σιώπης παραλίγο να κρεμάσει τον Τσιφτσή από το κέντρο καθώς η μπάλα πήρε ύψος. Ο δε Μανώλης Σιώπης έχοντας δει μετά τη φάση έβαλε τα γέλια.
