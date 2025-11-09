Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ο Γιόβιτς σκόραρε με κεφαλιά αλλά το κγολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μουκουντί.

Δεύτερο ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγρκήτιο Στάδιο. Στο 58ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Πένραϊς ο Γιόβιτς νίκησε τον Λίλο με κεφαλιά, όμως ο διαιτητής Τσακαλίδης άμεσα σφύριξε φάουλ του Μουκουντί στον Καραχάλιο στην εξέλιξη της φάσης, με τον VAR Τζήλο να συμφωνεί με την απόφαση.

Θυμίζουμε πως στο πρώτο μέρος είχε βρει δίχτυα και ο Ζοάο Μάριο όμως επίσης ακυρώθηκε το γκολ για φάουλ στην προσπάθεια του Πορτογάλου, με την Ένωση να διαμαρτύρεται για την απόφαση.