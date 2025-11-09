ΑΕΚ: «Στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ του Ζοάο Μάριο στο γκολ που ακυρώνεται»
Στο 12' της αναμέτρησης του ΟΦΗ με την ΑΕΚ, ο Γκατσίνοβιτς σέντραρε και ο Ζοάο Μάριο σκόραρε, με τον Τσακαλίδη να σφυρίζει φάουλ του Πορτογάλου μεσοεπιθειτκού πάνω στον Μαρινάκη και να ακυρώνει το τέρμα. Ο Τζήλος στο VAR συμφώνησε με την απόφασή του και δεν τον κάλεσε για on field review με την Ένωση να σχολιάζει στα social media:
«Ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του».
