ΑΕΚ: «Στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ του Ζοάο Μάριο στο γκολ που ακυρώνεται»

Η ΑΕΚ σχολίασε στα social media τη φάση του τέρματος του Ζοάο Μάριο που ακύρωσε ο διαιτητής Τσακαλίδης, με τον Τζήλο στο VAR να συμφωνεί με την απόφασή του.

Στο 12' της αναμέτρησης του ΟΦΗ με την ΑΕΚ, ο Γκατσίνοβιτς σέντραρε και ο Ζοάο Μάριο σκόραρε, με τον Τσακαλίδη να σφυρίζει φάουλ του Πορτογάλου μεσοεπιθειτκού πάνω στον Μαρινάκη και να ακυρώνει το τέρμα. Ο Τζήλος στο VAR συμφώνησε με την απόφασή του και δεν τον κάλεσε για on field review με την Ένωση να σχολιάζει στα social media:

«Ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του».