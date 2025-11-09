Κηφισιά: «Τα εκδοτήρια του γηπέδου της Νεάπολης θα είναι κλειστά πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό»

Η Κηφισιά έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, ενημερώνοντας τους οπαδούς ότι δεν λειτουργήσουν τα εκδοτήρια έξω από το γήπεδο της Νεάπολης.

Η Κηφισιά φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague στη Νεάπολη και έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τα εκδοτήρια που δεν λειτουργήσουν πριν το παιχνίδι.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ενημερώνει τους φιλάθλους πως τα εκδοτήρια του Γηπέδου Νεάπολης ΔΕΝ θα λειτουργήσουν πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Κατόπιν τούτου, όποιος φίλαθλος δεν έχει στην κατοχή του εισιτήριο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, σε ουδεμία περίπτωση δεν πρέπει να προσεγγίσει το Γήπεδο Νεάπολης.

Υπενθυμίζεται πως η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων».