Ίνγκασον: «Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπενίτεθ, να δείξουμε χαρακτήρα στην δύσκολη αυτή κατάσταση»

Ο Ίνγκασον μίλησε για την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα, τον Ράφα Μπενίτεθ, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την δουλειά, αλλά και την υπομονή που πρέπει να υπάρξει.

Ο Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη για τις ανάγκες του MatchDay Mag της αποψινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ (21:00-Cosmote Sport 1) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός τόνισε πως αναγνωρίζει ότι η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή, όμως επεσήμανε ότι πιστεύει πως με την απαραίτητη δουλειά και τον νέο προπονητή παγκόσμιας κλάσης που έχουν οι «πράσινοι» μπορούν να τα καταφέρουν να φτάσουν εκεί που θέλουν αρκεί να υπάρχει στήριξη και υπομονή από όλους, αφού τα πράγματα στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται να αλλάξουν από την μια μέρα στην άλλη.

Όσο για τους λόγους που έχει φτάσει η κατάσταση εδώ ανέφερε πως αυτή οφείλεται τόσο στις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών με διαφορετική φιλοσοφία, αλλά στην κυνικότητα που έλειπε από την επίθεση της ομάδας.

Τέλος, διατράνωσε την πίστη του πως ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχίες στον σύλλογο στη νέα εποχή του, αρκεί όλοι να σηκώσουν τα μανίκια, να δουλέψουν και να υπάρχει υπομονή.

Η συνέντευξη του Ίνγκασον

Το τελευταίο ματς για το πρωτάθλημα απέναντι στον Βόλο δεν είχε καλή κατάληξη. Τώρα που ακολουθεί ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, θεωρείς ότι είναι μια καλή ευκαιρία ώστε ο Παναθηναϊκός να κάνει μια ηχηρή δήλωση ότι είναι εδώ;

«Φυσικά! Αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά, ειδικά όταν παίζεις απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Είναι ματς που πρέπει να κερδίσουμε, και αν τα καταφέρουμε, μπορούμε να αποκτήσουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση και δυναμική. Αυτή τη χρονιά περνάμε μια περίοδο με πολλές αλλαγές. Και στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να μάθουμε τον νέο προπονητή και να τον αφήσουμε να μας μάθει. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι η καλύτερη, δεν είναι εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε τη θέληση να το αλλάξουμε, να βελτιωθούμε, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ανήκει. Είναι μια διαδικασία, οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι, και πρέπει να δείξουμε υπομονή και να ακούμε τον προπονητή ώστε να προοδεύσουμε ως ομάδα».

Έχεις μεγάλη εμπειρία σημαντικών αγώνων του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, έχοντας παίξει και στις δύο πλευρές. Τι χρειάζεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι για να έρθει η νίκη;

«Συνήθως αυτά τα ματς είναι πολύ κλειστά, κρίνονται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να φροντίσουμε να παίξουμε και να ανταγωνιστούμε στο επίπεδο που πραγματικά μπορούμε. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε καλή φάση, έχει βάθος, παίρνει αποτελέσματα. Εμείς βρισκόμαστε στο αντίθετο σημείο, γι’ αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο για εμάς. Αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο πολύ σημαντικά ματς: ένα στην Ευρώπη με τη Μάλμε κι ένα στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Ήδη στη Σουηδία πετύχαμε τον στόχο μας. Αντιδράσαμε, δείξαμε χαρακτήρα και νικήσαμε. Τώρα θέλουμε να φέρουμε αυτή την ενέργεια και στο ματς της Κυριακής. Το θετικό είναι ότι παίζουμε εντός έδρας, μπροστά στους φιλάθλους μας. Περιμένουμε καλή ατμόσφαιρα και θέλουμε να πάρουμε ώθηση από την εξέδρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα καλό φεγγάρι με συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Τι γνώμη έχεις σχηματίσει για τον αντίπαλό σας;

«Είναι μια δυνατή ομάδα. Το έχει δείξει με τα αποτελέσματα που παίρνει. Έχουν έναν κορμό που είναι χρόνια μαζί, τον ίδιο προπονητή για καιρό, οπότε έχουν δημιουργήσει μια σταθερότητα, μια κουλτούρα που και εμείς θέλουμε να χτίσουμε εδώ. Να έχουμε σταθερότητα, στόχους, παίκτες που έχουν περάσει ξανά από τέτοιες καταστάσεις, που έχουν κερδίσει πράγματα μαζί. Εμείς είμαστε στην αρχή της εποχής μας. Και ο ΠΑΟΚ πριν από μερικά χρόνια ήταν σε αντίστοιχη φάση. Είμαι αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο για να ξέρω ότι τίποτα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουμε έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης, με εμπειρία σε σπουδαίους συλλόγους. Πρέπει να τον ακολουθήσουμε, να δουλέψουμε μαζί του και να βελτιωθούμε. Μπορεί να μη γίνει σε δύο ή τρεις εβδομάδες, ίσως χρειαστούν μήνες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Με τη στήριξη του προέδρου, όλων μέσα στον σύλλογο και των οπαδών μας θα χτίσουμε αυτή τη νέα εποχή. Πρέπει να δίνουμε το 150% κάθε μέρα για να στηρίξουμε τον προπονητή και την ομάδα, γιατί όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο».

Πώς είναι οι πρώτες μέρες συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ; Ο ίδιος είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά στο ποδόσφαιρο. Παράλληλα, δεν υπάρχει και ο απαιτούμενος χρόνος για προπονήσεις, δεδομένου ότι η ομάδα έχει παιχνίδι ανά τρεις ημέρες…

«Είναι δύσκολη συγκυρία για έναν προπονητή να αναλαμβάνει σε μια τόσο φορτωμένη περίοδο. Την περασμένη εβδομάδα παίξαμε τρία παιχνίδια μέσα σε έξι μέρες. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να περάσει τις ιδέες του στο γήπεδο. Γνωρίζουμε την κατάσταση και ξέρουμε ότι δεν είναι καλή. Ξέρουμε όμως κι ότι είμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε η μετάβαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να έρθουν τα αποτελέσματα, να αρχίσουμε να αποδίδουμε και να φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει. Ο κόουτς έχει εμπειρία, γνωρίζει το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν αλλάζει σε μία ή δύο εβδομάδες. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν, στην εμπειρία και τη γνώση του. Είναι θέμα χρόνου να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας αγώνες, διοργανώσεις, στόχους. Πρέπει να έχουμε δυνατή νοοτροπία, να δείξουμε χαρακτήρα. Όταν είσαι σε δύσκολη θέση, πρέπει να τη γυρίσεις υπέρ σου, να βγεις πιο δυνατός, με εμπειρία και με δίψα να ανταγωνιστείς ξανά. Το πιο σημαντικό είναι να δουλεύουμε και να ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή και του επιτελείου του. Αν το κάνουμε, θα αρχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να δένουμε ως ομάδα, να καταλαβαίνουμε τι μας οδηγεί στα αποτελέσματα. Και στο τέλος, να φτάσουμε εκεί που θέλουμε: να παλέψουμε για το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και να πάμε καλά στην Ευρώπη».

Έχεις απάντηση στο ερώτημα: γιατί η ομάδα χάνει βαθμούς;

«Όπως προείπα, είμαστε μια ομάδα που έχει περάσει πολλές αλλαγές. Εφέτος έχουμε δουλέψει με τρεις διαφορετικούς προπονητές, καθένας με τη δική του φιλοσοφία και προσέγγιση. Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις κάθε εβδομάδα. Τα αρνητικά αποτελέσματα ήρθαν κυρίως επειδή δεχόμασταν γκολ με λίγες φάσεις και ταυτόχρονα δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στις δικές μας ευκαιρίες. Όταν θες να είσαι ομάδα που διεκδικεί τίτλους, πρέπει να περιορίζεις τον αντίπαλο και να είσαι πιο κυνικός μπροστά από το τέρμα του. Τα γκολ αλλάζουν τα πάντα: το σκορ, την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση. Αυτή τη στιγμή όλα πάνε ανάποδα για εμάς, αλλά πιστεύω πως με σκληρή δουλειά, η κατάσταση θα αλλάξει. Θα αρχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες μας, θα δεχόμαστε λιγότερα γκολ και θα δέσουμε ως σύνολο. Όλοι μαζί. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει κανείς μόνος του. Δεν είναι μόνο οι παίκτες ή ο προπονητής, χρειαζόμαστε και τον κόσμο. Θέλουμε και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να φτάσουμε εκεί που πρέπει».

Άρα, είσαι αισιόδοξος για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού;

«Είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί έχουμε έναν προπονητή που, με την εμπειρία και τις γνώσεις του, μπορεί να βελτιώσει την ομάδα, τους παίκτες και τον καθένα μας ξεχωριστά. Θέλουμε χρόνο μαζί του. Κι είμαι σίγουρος ότι με τον χρόνο θα φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε, να διεκδικούμε τίτλους και να πηγαίνουμε καλά. Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε όσο πιο σκληρά γίνεται για να αλλάξουμε την κατάσταση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτός είναι ο τελικός στόχος…»