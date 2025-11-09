Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το ντέρμπι της Stoiximan Super League για τη 10η αγωνιστική

Η ώρα και το κανάλι της μεταδόσης του μεγάλου ματς της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο στον αγώνα που κλείνει το πρόγραμμα για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν την πρώτη τους νίκη σε μεγάλο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα για φέτος και να κλείσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων για τον Νοέμβριο.

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου από την άλλη θέλει να δώσει συνέχεια στο εντυπωσιακό σερί των επτά νικών του σε όλες τις διοργανώσεις κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο έναν τουλάχιστον εντυπωσιακό μήνα.

Ο «δικέφαλος του βορρά» φαίνεται πως δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Μαντί Καμάρα ενώ οι «πρασίνοι» δεν μπορούν να υπολογίζουν στους Σφιντέρσκι, Ντέσερς, Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες, όμως θα έχουν ξανά μαζί τους μετά τα τέλη Αυγούστου τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος πιθανότατα θα βρεθεί στον πάγκο για το ματς.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Το παιχνίδι μεταξύ των δύο, που θα λάβει χώρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ξεκινάει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την COSMOTE TV, όπως συμβαίνει με όλα τα εντός έδρας ματς των «πρασίνων» και συγκεκριμένα από το Cosmote Sport 1.