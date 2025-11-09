Κηφισιά - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Μία εκ των εκπλήξεων της φετινής σεζόν, η Κηφισιά φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Νεάπολης στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.
Μία ενδιαφέρουσα μάχη μεταξύ ομάδων που έχουν ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν το διπλό ώστε να περιμένουν από την κορυφή της βαθμολογίας το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
Η πρώτη σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι Cosmote Sports 2.
