Κηφισιά - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Διαβάστε που θα δείτε την μάχη ανάμεσα στην Κηφισιά που αποτελεί μία από τις εκπλήξεις της σεζόν και τον Ολυμπιακό που θέλει να κρατήσει την επαφή του με την πρώτη θέση της Stoiximan Superleague.

Μία εκ των εκπλήξεων της φετινής σεζόν, η Κηφισιά φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Νεάπολης στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Μία ενδιαφέρουσα μάχη μεταξύ ομάδων που έχουν ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν το διπλό ώστε να περιμένουν από την κορυφή της βαθμολογίας το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Η πρώτη σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι Cosmote Sports 2.