Ο Παναιτωλικός έδωσε την άδεια του στον Ουνάι Γκαρθία για να αγωνιστεί σε φιλικό παιχνίδι της Χώρας των Βάσκων με την Παλαιστίνη.

Ο Ουνάι Γκαρθία θα πάρει μέρος σε έναν ιδιαίτερο αγώνα. Στις 15 Νοεμβρίου η εθνική ομάδα της Παλαιστίνης θα δώσει φιλικό παιχνίδι στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, στο Σαν Μαμές, με ομάδα της Χώρας των Βάσκων και ο κεντρικός αμυντικός του Παναιτωλικού κλήθηκε να αγωνιστεί.

Πρόκειται για μια εκδήλωση - φόρο τιμής στα σχεδόν 66.000 θύματα της ισραηλινής επίθεσης από το 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην ερχόμενη διακοπή των εθνικών, με την υποστήριξη της ισπανικής κυβέρνησης και των δύο ομοσπονδιών.

Από τη στιγμή που δεν πρόκειται για επίσημο αγώνα ή για αναγνωρισμένη εθνική ομάδα ο Παναιτωλικός δεν είχε την υποχρέωση να δώσει τη σχετική άδεια στον έμπειρο στόπερ, όμως τα Καναρίνια το έπραξαν από τη στιγμή που πρόκειται για ιδιαίτερο σκοπό.

Εκτός από τον πολύπειρο σέντερ μπακ τις επόμενες μέρες θα απουσιάσουν από το «Emileon» οι διεθνείς Χρίστος Σιέλης (Κύπρος), Χόρχε Αγκίρε (Κούβα), Χρήστος Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου και Χρήστος Σμυρλής (Εθνική Ελπίδων).