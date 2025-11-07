Το μήνυμα της ΑΕΚ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας και του Εκφοβισμού στο Σχολείο.

Ένα ξεχωριστό πανό σηκώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Βίας και του Εκφοβισμού στο Σχολείο ο Δικέφαλος έστειλε το μήνυμα του για ασφαλές ποδόσφαιρο, χωρίς βία και αποκλεισμούς.

H σχετική ανάρτηση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενάντια στον εκφοβισμό.



Στον ευρωπαϊκό αγώνα με τη Shamrock Rovers, τα παιδιά έδωσαν το δικό τους μήνυμα – ένα μήνυμα που δεν σταματά στις γραμμές του γηπέδου.



PLAY FAIR. BE KIND. STOP BULLYING.



Η 1η Πέμπτη του Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας και του Εκφοβισμού στο Σχολείο, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.



Με αυτήν την αφορμή, η ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για ένα ποδόσφαιρο χωρίς φόβο, χωρίς βία, χωρίς αποκλεισμούς, για ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί αισθάνεται ασφάλεια, σεβασμό και αποδοχή».