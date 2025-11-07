ΑΕΛ Novibet: Η αποστολή της ομάδας με 23 παίκτες για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό
Τελείωσε το πρωί της Παρασκευής (07/11) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 10η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1 (08/11, 17:00). Οι Σαγάλ και Δεληγιαννίδης έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών. Έχουν και οι 2 θλάση.
Ο Αντράντα τέθηκε εκτός λόγω του περιορισμού στις θέσεις των ξένων και ο Ηλιάδης για αγωνιστικούς λόγους. Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κόουτς Στέλιος Μαλεζάς για την αποστολή της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ, Ουάρντα, Βινιάτο και Γκαράτε.
