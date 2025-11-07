Ο Γιώργος Κανελλόπουλος μετά από 2,5 χρόνια αποχωρεί από την Ελσίνκι και δεν αποκλείεται τον ερχόμενο Γενάρη να επαναπατριστεί.

O «κύκλος» του Γιώργου Κανελλόπουλου στη Φινλανδία έκλεισε. Το συμβόλαιο του 25χρονου χαφ με την Ελσίνκι ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο και όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος δεν θα ανανεωθεί, καθώς ο Έλληνας μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα.

Ο Σπαρτιάτης μέσος προέρχεται από την Ακαδημία του Αστέρα AKTOR και μετακόμισε στη Φινλανδία τον Ιανουάριο του 2023. Σε αυτό το διάστημα μέτρησε 109 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 11 ασίστ, ενώ έκανε πρωταθλητισμό, καθώς το 2023 πήρε πρωτάθλημα και League Cup, ενώ το 2025 κατέκτησε το κύπελλο.

Στο σεζόν που ολοκληρώνεται στη Φινλανδία ο Έλληνας ύψους 1.85μ. box to box μέσος μέτρησε 44 εμφανίσεις, με τρία γκολ και 7 ασίστ.

Όπως προκύπτει ο Κανελλόπουλος έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες, με τον Λάκωνα χαφ να είναι θετικός για τον επαναπατρισμό του ύστερα από 2,5 χρόνια στη Φινλανδία. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει κάποια οριστική εξέλιξη για το μέλλον του 25χρονου μέσου.