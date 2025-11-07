ΠΣΑΠΠ για Γιαννακόπουλο: «Τον στηρίζουμε, ''κρεμάστηκε στα μανταλάκια''»

Ο ΠΣΑΠΠ με ανακοίνωση του στηρίζει δημόσια τον Νίκο Γιαννακόπουλο για τη κλήση του στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας κάλεσε σε ακρόαση τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, Νίκο Γιαννακόπουλο, σχετικα με τις εμφανίσεις του στους περσινούς αγώνες play-off κόντρα σε Κηφισιά και Καλαμάτα.

Ο ΠΣΑΠΠ εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής (07/11) ανακοίνωση, με την οποία στηρίζει δημόσια τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή «για την ελαφρότητα και την προχειρότητα με την οποία γίνεται εύκολος στόχος και κρεμιέται στα μανταλάκια»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:

Για μία ακόμα φορά η διαπόμπευση, η δυσφήμιση και η απροκάλυπτη παραβίαση προσωπικών δεδομένων έκανε την εμφάνισή της.

Ο ΠΣΑΠΠ ξεκαθαρίζει ότι, για όλα τα παραπάνω, στηρίζει απόλυτα το μέλος του, Νίκο Γιαννακόπουλο και το υπέρ αυτού «τεκμήριο της αθωότητας». Σε ένα ποδόσφαιρο, το οποίο δυστυχώς, εξακολουθεί να ζει και να αναπνέει μέσα από εμμονικές προκαταλήψεις και εύκολες, πρόχειρες και αβασάνιστες κρίσεις, δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε, για μια ακόμα φορά, για την ελαφρότητα και την προχειρότητα με την οποία ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής γίνεται εύκολος στόχος και «κρεμιέται στα μανταλάκια».

Ο ΠΣΑΠΠ υπενθυμίζει σε αυτούς που αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν, ότι η αξιοπρέπεια, και το ήθος, η φήμη και η υπόσταση κάθε ανθρώπου είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες και αποτελούν ύψιστης προστασίας αγαθά. Έτσι, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να σπιλώνει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, με φήμες, ψιθύρους ή εντυπώσεις. Όποιος θεωρεί και μπορεί, με αποδείξεις πάντοτε, να ισχυριστεί ότι θίγεται, πρέπει να γνωρίζει πως η οδός είναι μία: οι αρμόδιες νόμιμες αρχές και τα αρμόδια αθλητικά όργανα. Κάθε άλλη διαδρομή είναι και ολισθηρή και επικίνδυνη, προκαλεί έωλες και άσκοπες εντυπώσεις και βεβαίως συνεπάγεται ευθύνες.

Ο ΠΣΑΠΠ ήταν και παραμένει στην πρώτη γραμμή της διαρκούς και επίπονης προσπάθειας για ένα καθαρό, δίκαιο και ασφαλές ποδόσφαιρο. Με συνέπεια και υπευθυνότητα ενημερώνει τα μέλη του, με επισκέψεις στα αποδυτήρια, για τους κινδύνους της χειραγώγησης των αγώνων και για τις δυνατότητες καταγγελίας οποιασδήποτε ύποπτης επαφής ή ενέργειας μέσω της απόλυτα αξιόπιστης εφαρμογής “Red Button”.

Ο ΠΣΑΠΠ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των μελών του και να εναντιώνεται σθεναρά σε κάθε μορφή στοχοποίησης, υπενθυμίζοντας ότι η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται στις οθόνες, στα έντυπα, κ.λπ. αλλά στα θεσμικά όργανα.