Έλεγχοι σε λέσχες φιλάθλων: Οι τρεις συλλήψεις και τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν

Η αστυνομία έκανε ελέγχους σε λέσχες φιλάθλων και γραφείο κόμματος στην Χίο, προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, αλλά σε κατάσχεση διαφόρων αντικειμένων.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της πως προέβη σε ελέγχους σε λέσχες φιλάθλων αλλά και γραφείο κόμματος, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τρεις συλλήψεις, αλλά και την κατάσχεση διαφόρων παράνομων αντικειμένων.

Σχηματίστηκε μάλιστα ποινική δικογραφία, που περιλαμβάνει τις παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά και του νόμου περί όπλων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας



«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και καταστολής, πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες χθες (06-11-2025) έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε λέσχες αθλητικών σωματείων και γραφείο κόμματος στη Χίο.



Συνελήφθησαν, τρία (3) άτομα – ημεδαποί, ως προσωρινά υπεύθυνοι λειτουργίας των προαναφερόμενων λεσχών και του γραφείου, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά και του νόμου περί όπλων.



Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν σε χώρους των λεσχών αλλά και στο παραπάνω γραφείο και κατασχέθηκαν:



-4- καπνογόνα

-46- κροτίδες

-3- ναυτικές φωτοβολίδες,

-2- σπρέι μπογιάς,

-5- ξύλινα κοντάρια,

μεταλλική ράβδος,

-2- πτυσσόμενα μεταλλικά κοντάρια και

μπουκάλι με βενζίνη.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ελέγχεται η νομιμότητα λειτουργίας των ανωτέρω χώρων.



Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου».