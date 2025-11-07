Κοστίνια για την επέκταση του συμβολαίου του: «Νιώθω υπερήφανος για αυτή την εξέλιξη»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επέκταση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό παραχώρησε ο Κοστίνια, δείχνοντας τη χαρά του για αυτή την εξέλιξη.

Οι εμφανίσεις του Κοστίνια τον τελευταία 1,5 χρόνο και η εξέλιξη του σε βασική μονάδα των πλάνων του Μεντιλίμπαρ, έκαναν τον Ολυμπιακό να προχωρήσει σε επέκταση του συμβολαίου του 25χρονου ακραίου μπακ (το προηγούμενο ήταν μέχρι το 2028).

Ο Πορτογάλος αμυντικός παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επίτευξη της συμφωνία και την ανακοίνωση των Πειραιωτών, δείχνοντας τη χαρά και την περηφάνεια του για αυτή την εξέλιξη.

Αναλυτικά:

«Νιώθω μεγάλη περηφάνεια και είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτή την ανανέωση με αυτόν τον σύλλογο. Είναι σημάδι πώς ήταν μία επιτυχημένη σεζόν. Περηφάνεια είναι η λέξη που μπορώ να πω για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Η περσινή σεζόν ήταν απίστευτη. Ήταν μία πολύ καλή εμπειρία, ήταν εκπληκτικά καλή. Κατακτήσαμε το νταμπλ, παίξαμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήταν απίστευτο. Είναι πολύ όμορφο να ζεις σε αυτήν τη χώρα. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί, οι οπαδοί είναι παθιασμένοι. Πιστεύω ότι αυτή η σεζόν θα είναι ίδια ή και καλύτερη από την περσινή. Το να μοιραστώ αυτές τις στιγμές με τον Ολυμπιακό είναι κάτι απίστευτο».