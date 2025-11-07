Παναθηναϊκός: Κλήθηκε στην εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού ο Λαφόν
Στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού θα ενσωματωθεί ο Αλμπάν Λαφόν στην διακοπή του Νοεμβρίου, αφού συμπεριλήφθηκε κανονικά στις κλήσεις από τον 41χρονο προπονητή της ομάδας, Εμέρς Φαέ. Οι «ελέφαντες» έχουν να δώσουν δύο φιλικά ματς στην διακοπή αυτή κόντρα σε Σαουδική Αραβία (εκτός, 14/11) και Ομάν (εκτός, 18/11).
Ο 26χρονος τερματοφύλακας των «πρασίνων», που έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στον χθεσινό αγώνα με την Μάλμε, είχε κληθεί για πρώτη φορά από την Ακτή του Ελεφαντοστούστο περασμένο διάλειμμα του Οκτωβρίου κι έκανε μάλιστα και το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.
Οι κλήσεις των «ελεφάντων»
🚨 𝘓𝘦𝘴 23 𝘴𝘦́𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦́𝘴 🇨🇮🐘— FIF 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) November 5, 2025
🔴 𝘍𝘌𝘕𝘌̂𝘛𝘙𝘌 𝘍𝘐𝘍𝘈 – 𝘕𝘖𝘝𝘌𝘔𝘉𝘙𝘌 2025 - 𝘔𝘢𝘵𝘤𝘩𝘴 𝘈𝘮𝘪𝘤𝘢𝘶𝘹 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘶𝘹 pic.twitter.com/wJIHFB9zzz
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.