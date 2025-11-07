Κλήθηκε στην εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού ο Λαφόν

Ο Αλμπάν Λαφόν, που έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Μάλμε, κλήθηκε από την Ακτή Ελεφαντοστού για τα φιλικά ματς που θα δώσει στην διακοπή.

Στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού θα ενσωματωθεί ο Αλμπάν Λαφόν στην διακοπή του Νοεμβρίου, αφού συμπεριλήφθηκε κανονικά στις κλήσεις από τον 41χρονο προπονητή της ομάδας, Εμέρς Φαέ. Οι «ελέφαντες» έχουν να δώσουν δύο φιλικά ματς στην διακοπή αυτή κόντρα σε Σαουδική Αραβία (εκτός, 14/11) και Ομάν (εκτός, 18/11).

Ο 26χρονος τερματοφύλακας των «πρασίνων», που έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στον χθεσινό αγώνα με την Μάλμε, είχε κληθεί για πρώτη φορά από την Ακτή του Ελεφαντοστούστο περασμένο διάλειμμα του Οκτωβρίου κι έκανε μάλιστα και το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Οι κλήσεις των «ελεφάντων»