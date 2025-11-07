Ο Παναθηναϊκός αύξησε τις πιθανότητές του για να τερματίσει στην προνομιούχα πρώτη 8αδα

Το διπλό του Παναθηναϊκού στο Μάλμε έδωσε ξανά ζωή τις ελπίδες των «πρασίνων» για το πλασάρισμά τους στην πρώτη οκτάδα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πολύ σημαντικό διπλό στο Μάλμε το βράδυ της Πέμπτης (06/11) για την 4η αγωνιστική του Europa League κι έτσι διατήρησε τις ελπίδες τους, έστω και λιγοστές για να πλασαριστεί στην πρώτη 8αδα της League Stage της διοργάνωσης στο φινάλε των αγώνων.

Η νίκη των «πρασίνων» με 1-0 επί των Σουηδών με το γκολ που σημείωσε ο Τζούρισιτς στο 85ο λεπτό τους έφερε και πάλι σε πολύ καλή θέση όσον αφορά την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, δηλαδή την κατάταξή τους μέσα στην πρώτη 24αδα. Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι πιθανότητές του για να βρεθούν εκεί φτάνουν πλέον το 79%.

Υπαρκτές είναι πλέον οι πιθανότητές τους και για την πρώτη 8αδα, παρ' ότι το ποσοστό τους παραμένει ακόμα αρκετά χαμηλό. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο της σελίδας αυτής, το «τριφύλλι» συγκεντρώνει 6% πιθανότητες για να βρεθεί στις πρώτες οκτώ ομάδες της βαθμολογίας στο φινάλε της φάσης αυτής, η οποία δίνει στις ομάδες το προνόμιο να αποφύγουν τον ενδιάμεσο γύρο και να προκριθούν κατευθείαν στους «16» της διοργάνωσης, αποφεύγουν δηλαδή δύο δυνατά παιχνίδια.