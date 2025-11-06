Οι τρεις αλλαγές προσανατολίζεται να κάνει ο Μπενίτεθ κόντρα στην Μάλμε

Οι αλλαγές που σκέφτεται να κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για το παιχνίδι με την Μάλμε.

League Stage Europa League πράξη τέταρτη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε την Μάλμε στην Σουηδία (19:45-Cosmote Sport 3).

Οι «πράσινοι» θέλουν να επανέλθουν στις νίκες μετά τις δύο σερί ήττες κόντρα στις ολλανδικές Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ για να μπουν και πάλι γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης μ' ένα καλό πλασάρισμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μέτρησε μια επιστροφή για το παιχνίδι αυτό, αφού ο Μπακασέτας προπονήθηκε κανονικά στο τελευταίο εν Ελλάδι πρόγραμμα της ομάδας και τέθηκε στην διάθεσή του.

Από την άλλη ο Πελίστρι δεν μπόρεσε να είναι διαθέσιμος αφού παρ' ότι είχε κάνει δύο προπονήσεις, έλειπε για αρκετά μεγάλο διάστημα και χρειάζεται λίγο χρόνο. Εκτός έμειναν επίσης οι τραυματίες Ρενάτο και Καλάμπρια, αλλά και οι Μαντσίνι, Νίκας, Ντέσερς, Γεντβάι και Γερεμεγεφ, που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.

Δύο αλλαγές στην άμυνα και μία στο κέντρο για τον Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν προσανατολίζεται να κάνει πολλές αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τον Βόλο. Ο Ντραγκόφσκι θα μείνει κάτω από τα δοκάρια.

Στο κέντρο της άμυνας ο Πάλμερ-Μπράουν θα πάρει θέση δίπλα στον Τουμπά, με τον Ίνγκασον να μένει στον πάγκο. Στα πλάγια της άμυνας ο Κώτσιρας θα μείνει στα δεξιά ενώ ο Μλαντένοβιτς θα αντικαταστήσει τον Κυριακόπουλο στα αριστερά.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα παραμείνει στο «6», ο Σιώπης θα πάρει την θέση του Τσέριν στο «8» ενώ ο Τζούρισιτς θα μείνει στο «10» για τρίτο παιχνίδι, όπως συνέβη με Αστέρα Aktor και Βόλο.

Στα πλάγια της επίθεσης ο Τετέ θα βρίσκεται στα δεξιά, ο Ζαρουρί στα αριστερά ενώ στην κορυφή αυτής θα πάρει θέση ο Σφιντέρσκι.