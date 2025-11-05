Ο Κώστας Φορτούνης πραγματοποίησε ηγετικές εμφανίσεις με την φανέλα της Αλ Καλίτζ τον Οκτώβριο και κέρδισε το βραβείο για τον παίκτη του μήνα.

Έχει εγκλιματιστεί πλήρως στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και αυτό αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα στο γήπεδο. Ο λόγος για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έχει κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα στην δεύτερη σεζόν του στην Αλ Καλίτζ και πρωταγωνιστεί για την ομάδα του σχεδόν σε κάθε αγώνα που δίνει.

Ήδη στην αρχή της σεζόν, ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, έχει συμμετοχή σε δέκα γκολ της Αλ Καλίτζ με τρία γκολ και επτά ασίστ. Μάλιστα, ο Έλληνας μέσος διακρίθηκε για τον μήνα που πέρασε με το βραβείο του παίκτη του Οκτώβρη! Όπως ανακοίνωσε η λίγκα, ο Φορτούνης χάρη στις εμφανίσεις που έκανε την 5η, 6η και 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα πήρε το εν λόγω βραβείο.

Ξεχώρισε με τις επιδόσεις του στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ιτιχάντ σημειώνοντας δύο γκολ και δύο ασίστ, όσες είχε «σερβίρει» και απέναντι στην Αλ Ριάντ νωρίτερα μέσα στον μήνα.