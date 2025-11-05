Τζώρτζογλου: «Σοβαρό πρόβλημα με τις οφειλές σε παίκτες που απασχολεί και ΑΕΚ, Άρη, ΑΕΛ και άλλες ομάδες»

Ο Νίκος Τζώρτζογλου, αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου, μιλώντας για τις οφειλές του ΟΦΗ στον Παπάζογλου ανέφερε πως αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν επίσης οι ΑΕΚ, Άρης, ΑΕΛ και άλλες ομάδες.

Ο Νίκος Τζώρτζογλου μιλώντας στο Radiome 88.4 ανέφερε τα εξής:

Για το αθλητικό κέντρο της Εθνικής: «Νομίζω ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν είχε ποτέ ένα αθλητικό κέντρο. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε ήταν κάτι το αυτονόητο. Έπρεπε να γίνει. Μία άλλη επιτυχία είναι ότι επιλέχθηκε ένας προπονητής ο οποίος είναι γνωστός, καταξιωμένος, έμπειρος, ηθικός, με γνώση».

Για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που καλούνται στην Εθνική: «Υπήρχαν κάποιοι σκάουτερ της Εθνικής και έτσι βρέθηκε ο Καρέτσας, ο οποίος πείστηκε να αγωνιστεί στην ομάδα, καταφέραμε να τον κάνουμε να φορέσει την φανέλα της Εθνικής. Το ίδιο έγινε με τον Ζαφείρη. Το ίδιο έγινε με τον Τριάντη και το ίδιο γίνεται και με άλλα παιδιά που πολύ σύντομα θα γίνουν γνωστά. Η Εθνική έχει όλο το μέλλον μπροστά της να είναι δυνατή για τα επόμενα 8, μπορεί και 10 χρόνια».

Για την πιθανότητα να δούμε την Εθνική ξανά στο Ηράκλειο: «Θέλω να πιστεύω ότι οι εξετάσεις που δώσαμε πρόσφατα στα τελευταία δύο παιχνίδια τον Ιούνιο, ήταν επιτυχημένες. Τα παιχνίδια παρακολούθησαν 40.000 θεατές, 20.000 και 20.000 κάθε φορά. Όλα αυτά με κάνουν να είμαι πολύ αισιόδοξος και μπορώ να πω, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς πότε, θα μας δοθεί σύντομα, ίσως και μέσα στο 2026 να παρακολουθήσουμε ξανά από κοντά την Εθνική ομάδα των ανδρών».

Για το μητρώο αθλητικών σωματείων: «Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για το μητρώο με τον κύριο Βρούτση. Έχουν βελτιωθεί και απλοποιηθεί οι διαδικασίες τα τελευταία δύο χρόνια. Δυστυχώς, υπάρχει ακόμα μια πολυπλοκότητα στο να μπορέσει ένα σωματείο να είναι καθαρό, να είναι πράσινο στο μητρώο, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε ομάδες που δεν έχουν την οργάνωση να αντιμετωπίζουν προβλήματα».

Για το πρόβλημα που έχει προκύψει με αφορμή την υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου και τον ΟΦΗ: «Σίγουρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν απασχολεί μόνο τον ΟΦΗ. Απασχολεί μεγάλες ομάδες, απασχολεί την ΑΕΚ, απασχολεί τον Άρη, απασχολεί τη Λάρισα, απασχολεί την Παναχαϊκή, απασχολεί τον Πανιώνιο και πολλές άλλες ομάδες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια. Δυστυχώς, δυστυχώς κάποιοι μεταφέρουν την ευθύνη στην ΕΠΟ. Το όργανο που λέγεται Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο ανήκει στην ΕΠΟ, είναι ένα ανεξάρτητο δικαστήριο το οποίο αποτελείται από δικαστές του Αρείου Πάγου που δεν ορίζει η ΕΠΟ. Για μένα θα έπρεπε αυτό το πράγμα να λυθεί. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Όταν λέω όλοι, ακόμα και η πολιτεία. Να κάτσει η ΠΑΕ, να κάτσουν οι ποδοσφαιριστές. Το συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, το ΠΣΑΠ δηλαδή και να βρουν λύσεις. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει και τα παιδιά αυτά οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίξανε στην ΑΕΚ, παίξανε στον ΟΦΗ, όπως και ο Παπάζογλου, να πάρουν τα χρήματά τους. Σε κάθε περίπτωση είναι άδικη η απόφαση κατά του ΟΦΗ και θα πρέπει να βρεθεί μία λύση».