Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει δημοσιεύματα που τον θέλουν να βρίσκεται σε επαφές με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του 20χρονου μέσου, Σωτήρη Κοντούρη.

Την φετινή χρονιά ένας από τους παίκτες που έχουν καταφέρει να δείξουν καλά στοιχεία και να συγκεντρώσουν επάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας είναι και ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο 20χρονος μέσος του Παναιτωλικού που αγωνίζεται και ως δεξί μπακ έχει αγωνιστεί σε 6 παιχνίδια των... καναρινιών σκοράροντας και μία φορά.

Το όνομά του όπως είναι λογικό ακούγεται για πολλές ομάδες, ωστόσο στον Παναθηναϊκό διέψευσαν πως υπάρχουν επαφές με την ομάδα του Αγρινίου για την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή. Το σίγουρο είναι πως ο νεαρός δείχνει να έχει το μέλλον δικό του αν κρίνουμε από τα εμφανίσεις όχι μόνο φέτος, αλλά και στο τέλος της περσινής χρονιάς.