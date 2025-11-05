Η θέση του ΠΣΑΠΠ για τους κανονισμούς αδειοδότησης.

Ο ΠΣΑΠΠ εξέδωσε ανακοίνωση και τοποθετήθηκε για τους κανονισμούς αδειοδότησης των ΠΑΕ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μετά τη θέση σε ισχύ των νέων Κανονισμών Αδειοδότησης, ο ΠΣΑΠΠ ενημερώνει τα μέλη του και το φίλαθλο κοινό για ορισμένα σημαντικά ζητήματα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες ή/και λανθασμένες εντυπώσεις.

Ο ΠΣΑΠΠ, πιστός στον θεσμικό του ρόλο και με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών, συνεχίζει να παρεμβαίνει πάντοτε, έγκαιρα και τεκμηριωμένα, στις αρμόδιες αρχές, καταθέτοντας τις θέσεις και τα αιτήματά του.

Σχετικά με τον νέο Κανονισμό Αδειοδότησης ομάδων ανδρών, ο ΠΣΑΠΠ διαφώνησε με ρύθμιση που προβλέπει μια προκλητικά ευνοϊκή και χαριστική για μια υποψήφια προς αδειοδότηση ΠΑΕ μεταχείριση. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ευθεία και μη αποδεκτή παρέμβαση στη λειτουργία του προβλεπόμενου στον νόμο θεσμού του διάδοχου εργοδότη/ΠΑΕ στα αθλητικά πράγματα.

Οι θέσεις του ΠΣΑΠΠ για τη λειτουργία της «αθλητικής διαδοχής» και των ευθυνών της διάδοχης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (ΠΑΕ), ακόμα και αυτής της τελευταίας που είναι υποψήφια προς αδειοδότηση, είναι καταγεγραμμένες. Οι σαφείς, πλήρως τεκμηριωμένες και εναρμονισμένες με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς ποδοσφαιρικοί κανονισμοί θέσεις και η μειοψηφία του ΠΣΑΠΠ έχουν ήδη τεθεί και στην ΕΕΠ, με αφορμή την έγκριση άλλων Κανονισμών (του ΚΑΠ και του Κανονισμού Λειτουργίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου).

Η πλήρως τεκμηριωμένη άποψη του ΠΣΑΠΠ επικοινωνήθηκε θεσμικά με αφορμή την έγκριση και του νέου Κανονισμού Αδειοδότησης.

Ειδικότερα, ο ΠΣΑΠΠ εναντιώθηκε στον αδικαιολόγητο αποκλεισμό της επιβολής των κυρώσεων της αδειοδότησης σε βάρος μιας υποψήφιας προς αδειοδότηση ΠΑΕ.

Εναντιώθηκε, στη συνέχεια, και στον απαράδεκτο αποκλεισμό και στην εξαφάνιση ενός δικαστικά αναγνωρισμένου και προστατευόμενου νόμιμου δικαιώματος ενός ποδοσφαιριστή να επιδιώξει, με την απειλή της μη αδειοδότησης, την ικανοποίηση μιας νόμιμης και δικαστικά αναγνωρισμένης αξίωσής του κατά μια παλαιάς ΠΑΕ, από τη νέα, υποψήφια προς αδειοδότηση και νόμιμα αναγνωρισμένη αθλητική διάδοχο της παλαιάς, ΠΑΕ.

Η εξέλιξη αυτή, την οποία ο ΠΣΑΠΠ δεν αποδέχθηκε και για την οποία μειοψήφισε, έλαβε χώρα κατά παρέκκλιση, κατά τον ΠΣΑΠΠ, της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του διατάξεων των οικείων κανονισμών, των εθνικών και αυτών της FIFA.

Επιπρόσθετα, στον Κανονισμό Αδειοδότησης των ομάδων γυναικών, ο ΠΣΑΠΠ πρότεινε ρυθμίσεις αυτονόητες και αναγκαίες και κυρίως ρυθμίσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες απασχόλησης των ποδοσφαιριστριών, όπως η ρύθμιση οφειλών ενός σωματείου από παροχές, κάθε είδους, αιτίας και ονομασίας, που έχει συμφωνήσει και απορρέουν από έγγραφη συμφωνία/ιδιωτικό συμφωνητικό (γραπτό συμβόλαιο), η καθιέρωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι προδιαγραφές των γηπέδων που διεξάγονται οι αγώνες Α’ Εθνικής.

Δυστυχώς, οι προτάσεις αυτές δεν έγιναν δεκτές, καθώς επικράτησαν οι προκαταλήψεις και τα φοβικά σύνδρομα, οπότε τα λογικά και τα αυτονόητα παραπέμφθηκαν στις «ελληνικές καλένδες».

Ο ΠΣΑΠΠ επιφυλάσσεται να συνεχίσει, με κάθε θεσμικό και νόμιμο μέσο, την προσπάθεια για την αποδοχή των καθόλα δικαιολογημένων και νόμιμων θέσεων του».