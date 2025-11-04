Αποθέωση για Πινέδα στο Μεξικό: «Βρίσκεται ξανά σε εξαιρετική φόρμα»

Στο Μεξικό πλέκουν το εγκώμιο του Ορμπελίν Πινέδα για την άψογη εμφάνισή του στο τελευταίο ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό.

Ο Ορμπελίν Πινέδα έπιασε σπουδαία απόδοση στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, με τον Μεξικανό μέσο να σκοράρει στο 92' δίνοντας τη νίκη στην Ένωση.

Εκτός από το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις, ο «Μαγίτο» σε δημιουργία, ανάπτυξη και ανασταλτική λειτουργία ήταν φοβερός, με τους συμπατριώτες του στο Μεξικό να τον αποθεώνουν.

«Ο Μαγίτο βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έλαμψε ξανά. Είχε να σκοράρει εννιά μήνες όμως ήταν καθοριστικός στη νίκη επί του Παναιτωλικού όπου πέτυχε το γκολ που έκρινε το αποτέλεσμα και αναδείχτηκε πολυτιμότερος. Ο Πινέδα εμφανίστηκε την πιο κρίσιμη στιγμή για να δώσει στην ΑΕΚ τη νίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον προτελευταίο αγώνα της ΑΕΚ, εναντίον της Αμπερντίν, για το UEFA Conference League, έδωσε δύο ασίστ, αποτελώντας σημαντική μονάδα», αναφέρει η ιστοσελίδα Chivaspasion, η οποία μάλιστα προσθέτει πως ο Πινέδα δεν σκέφτεται να επιστρέψει στην πατρίδα του ενόψει και του Μουντιάλ:

«Yπάρχουν φήμες αλλά τίποτε συγκεκριμένο. Στην πραγματικότητα, δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στο μεξικανικό ποδόσφαιρο, καθώς πλησιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και με μια καλή προσφορά, όλα είναι πιθανά».

Από τη μεριά της η μεξικανική AS αναφέρει πως «ο Ορμπελίν πανηγυρίζει ξανά γκολ με την ΑΕΚ. Σε αγώνα με τον Παναιτωλικό, ο πρώην παίκτης της Τσίβας σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του. Διακρίθηκε επίσης ως ο MVP του αγώνα για την πολύτιμη προσφορά του», ενώ η Record υπογραμμίζει: «Ο Πινέδα οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη. Επέστρεψε στην καλή φόρμα του και εμφανίστηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του».