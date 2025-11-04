Η Λίγκα κάλεσε μεταξύ άλλων την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League ανακοίνωσε τις κλήσεις της για τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Μεταξύ άλλων έχει κληθεί ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Θυμίζουμε πως μετά το ματς ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και είχε μια συνομιλία με τον διαιτητή.

H ενημέρωση της Λίγκας

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 6-11-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR: "Βάσει των αναφερομένων στο από 3/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 3/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 4/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/2396624 από 4/11/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ, Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 2/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 2/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 4/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/25/2390283 από 3/11/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιι), 5 περ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.: "Βάσει των αναφερομένων στο από 2/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 2/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 4/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/25/2384961 από 3/11/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε.Λ. – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 1/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 4/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/6-λε από 2/11/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 1/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα στην από 4/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5513/25/2402145 από 4/11/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α, ΙΙ α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 2/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 2/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 4/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5037/25/2392501 από 3/11/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».