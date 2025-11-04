Τέταρτη από το τέλος η Ελλάδα στη χρήση γηγενών ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα!
Ο Επίσημος λογαριασμός της ερευνητικής ομάδας CIES δημοσίευσε το μεσημέρι της Τρίτης (04/11) στα κοινωνικά δίκτυα μία έρευνα με τις χώρες που χρησιμοποιούν τους λιγότερους γηγενείς ποδοσφαιριστές στα εθνικά τους πρωταθλήματα.
Η έρευνα αυτή έδειξε ότι η χώρα που χρησιμοποιεί τους λιγότερος γηγενείς ποδοσφαιριστές είναι η Κύπρος με ποσοστό 22,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κορυφαίο πρωτάθλημα στο κόσμο, η αγγλική Premier League με ποσοστό 23,6%, ενώ τη τρίτη θέση καταλαμβάνει η Πορτογαλία με 28,9%
Την πεντάδα συμπληρώνει η χώρα μας με τους Έλληνες παίκτες να αποτελούν το 29,8% της Superleague και η γειτονική Τουρκία που σπάει το φράγμα του 30% χρησιμοποιώντας γηγενείς ποδοσφαιριστές μόλις στο 31,9%.
Για την ιστορία η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η Ισπανία και το πρωτάθλημα της La Liga, οπού οι ομάδες χρησιμοποιούν γηγενείς ποδοσφαιριστές στο 60,3%. Ακολουθεί η Ολλανδία με 52,9% και η Γερμανία με 48,9%.
