Πατέρας Άλκη Καμπανού: «Η κοινωνία φωνάζει ''ως εδώ'', έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε υποκουλτούρα»

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού σχολίασε τον θάνατο του 20χρονου στην Χαλκίδα τονίζοντας πως πρέπει να μπει ένα τέλος στην κατάσταση αυτή.

Για την υπόθεση του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Χαλκίδα, στην οποία φαίνεται να υπήρχαν και οπαδικά κίνητρα, τοποθετήθηκε ο πατέρας του αδικοχαμένου οπαδού του Άρη, Άλκη Καμπανού.

Εκείνος μίλησε στην ιστοσελίδα «ThessPost» και τόνισε πως τέτοια επεισόδια δημιουργούν θλίψη και στενοχώρια και ότι παρ' όλο που η κοινωνία φωνάζει «φτάνει ως εδώ» κι έχουν παρθεί και κάποια επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπισή τους εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που συνεχίζουν να δημιουργούν όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλη την κοινωνία.

«Μόνο θλίψη και στεναχώρια μπορούν να δημιουργήσουν τα επεισόδια οπαδικής βίας, γιατί παρόλο που έχουν παρθεί μέτρα και από την πλευρά της πολιτείας και μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει ‘’φτάνει ως εδώ’’, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που συνεχίζουν. Δημιουργούν πρόβλημα, κι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία»

Συμπλήρωσε δε πως πρέπει όλοι να συστρατευτούμε σαν κοινωνία για να βρεθεί λύση στο θέμα αυτό.

Ως βασικές λύσεις εξήγησε πως θεωρεί την αποτροπή, η οποία μπορεί να υπάρξει μονάχα αν τιμωρούνται οι δράστες με αυστηρές ποινές και γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια για να βγαίνουν ταχύτατα οι αποφάσεις γι' αυτές, αλλά και την σωστή ανατροφή των παιδιών.

«Δεν πρέπει να κοιτάξουμε μονο από μια πλευρά αυτό τον αγώνα. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι ως κοινωνία. Είναι και θέμα μέτρων αποτροπής. Η αποτροπή είναι αυτή η οποία θα λειτουργήσει άμεσα, το να δίνονται αυστηρές ποινές, να γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια και να βγαίνουν οι αποφάσεις, δίνοντας μήνυμα προς όλη την κοινωνία ότι όπου υπάρχει έγκλημα υπάρχει και η τιμωρία. Αλλά και στο κομμάτι της πρόληψης, όλοι ως κοινωνία πρέπει -τουλάχιστον ως μεγαλύτεροι εμείς- να μεγαλώσουμε μια καινούρια κοινωνία παιδιών, με σωστές αρχές, πάνω στο θέμα του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας γιατί έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρο μας σε υποκουλτούρα»