Η εξήγηση που δίνεται μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ για το ποια ματς θεωρούνται χειραγωγημένα και οι ποινές που προβλέπονται.

Με αφορμή τη θύελλα που έχει ξεσηκωθεί από τις χθεσινές δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν περί χειραγώγισης αγώνων του Βόλου, όταν αγωνιζόταν στην ομάδα, ρίξαμε μία ματιά στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ προκειμένου να δούμε πότε ένα παιχνίδι θεωρείται χειραγωγημένο, πότε μία ομάδα θεωρείται πως έχει ευθύνη, αλλά και τις ποινές που προβλέπονται για κείνους που καταδικάζονται.

Στο άρθρο 25 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ εξηγείται το πότε ένα πρόσωπο με την συμπεριφορά του παραβιάζει τον κώδικα και τους κανονισμούς της ΕΠΟ βλάπτοντας την ακεραιότητα ενός αγώνα.

Οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί αυτό είναι πέντε και τις αναφέρει διεξοδικά στην παράγραφο 2.

Μια παραβίαση των αρχών αυτών διαπράττεται, μεταξύ άλλων, από οποιονδήποτε που:

α) ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να ασκήσει παράνομη ή αθέμιτη επιρροή στην πορεία και/ή στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον τρίτο (χειραγώγηση αγώνα ή διοργάνωσης),

ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να ασκήσει παράνομη ή αθέμιτη επιρροή στην πορεία και/ή στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον τρίτο (χειραγώγηση αγώνα ή διοργάνωσης), β) συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε στοιχηματισμό ή παρόμοιες δραστηριότητες σε σχέση με αγώνες ή διοργανώσεις ή που έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον από τέτοιο στοιχηματισμό ή δραστηριότητες,

συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε στοιχηματισμό ή παρόμοιες δραστηριότητες σε σχέση με αγώνες ή διοργανώσεις ή που έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον από τέτοιο στοιχηματισμό ή δραστηριότητες, γ) χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι δημόσια διαθέσιμες, αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στο ποδόσφαιρο και βλάπτουν ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης,

χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι δημόσια διαθέσιμες, αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στο ποδόσφαιρο και βλάπτουν ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης, δ) δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΕΠΟ, εάν προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά με δραστηριότητες που σκοπεύουν στον παράνομο ή αθέμιτο επηρεασμό της πορείας και/ή του αποτελέσματος ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης,

δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΕΠΟ, εάν προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά με δραστηριότητες που σκοπεύουν στον παράνομο ή αθέμιτο επηρεασμό της πορείας και/ή του αποτελέσματος ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης, ε) δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΕΠΟ σχετικά με οποιαδήποτε συμπεριφορά περιέρχεται σε γνώση του η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Δίνει ακόμη περισσότερες διευκρινίσεις για το πότε μία ομάδα θεωρείται ως υπεύθυνη για την χειραγώγιση ενός αγώνα εξηγώντας στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου πως εκείνη παραβιάζει την σχετική διάταξη, όταν αυτό συμβαίνει σε αγώνα που συμμετέχει και η χειραγώγιση αυτού είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς παικτών, προπονητών, αξιωματούχων ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της.

Πώς μπορούν να αποφασίσουν τα αθλητικά όργανα

Το πραγματικά ενδιαφέρον στο οποίο εντοπίζεται και η μεγαλή διαφορά ανάμεσα στα αθλητικά και τα ποινικά δικαστήρια έχει να κάνει με το ότι τα αθλητικά δεν χρειάζονται απαραίτητα αποδείξεις για να θεωρήσουν ένα ματς χειραγωγημένο και κατ' επέκταση για να καταδικάσουν εμπλεκομένους. Συγκεκριμένα, στον Κώδικα Δεοντολίας της ΕΠΟ αναφέρεται:

«Οι υποθέσεις χειραγώγησης ερευνώνται και δικάζονται χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να απαιτείται να αρχίσει ή να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ποινική διαδικασία. Οι υποθέσεις (διώξεις κατά συγκεκριμένων φυσικών ή νομικών προσώπων) δεν θα πρέπει να τίθενται στο αρχείο, επειδή τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μπορεί να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και να μη βρίσκονται πλέον υπό τη δικαιοδοσία της ΕΠΟ.

Προκειμένου να υπάρξει απόφαση χαρακτηρισμού ενός αγώνα ή διοργάνωσης ως χειραγωγημένων και επιβολής ποινής σε πρόσωπα και ομάδες για τα αδικήματα χειραγώγησης ή απόπειρας χειραγώγησης αγώνα ή διοργάνωσης, ο βαθμός απόδειξης που απαιτείται είναι αυτός του σχηματισμού δικανικής πεποίθησης από την Επιτροπή κατά αυξημένη πιθανολόγηση, άλλως comfortable satisfaction, όπως η έννοια αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τη νομολογία του C.A.S., δηλαδή

απόδειξη μεγαλύτερη από την απλή πιθανολόγηση και μικρότερη από την απόδειξη πέραν πάσας αμφιβολίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την σοβαρότητα της κατηγορίας».

Το πώς μπορούν οι δικαστικές αρχές να φτάσουν σε σημείο να χαρακτηρίσουν ένα ματς χειραγωγημένο, σαφώς δεν είναι κάτι άπλό, με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ να αναφέρει επίσης κάποιους τρόπους που έχουν να κάνουν με τη στοιχηματική δραστηριότητα, αλλά κι όχι μόνο:

«Για την επίτευξη του συγκεκριμένου βαθμού απόδειξης, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει υπόψη ένα συνδυασμό από διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά αποδεικτικά μέσα, όπως, μεταξύ άλλων:

α) αναφορές ανάλυσης στοιχηματισμού ύποπτου αγώνα και ειδοποιήσεις από UEFA BFDS (όπου πέραν των λοιπών ύποπτων στοιχηματικών κινήσεων που παρατίθενται μπορεί να αποδεικνύεται και συγκεκριμένη ομάδα ως ύποπτη συμμετοχής στη χειραγώγηση του αγώνα) και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, ενώσεις εθνικών πλατφορμών,

λοτταριών κ.λπ.

5. Εάν η Επιτροπή έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο παίτιος ήταν αποφασιστικής σημασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη μιας παραβίασης των διατάξεων της παρούσας υποενότητας, μπορεί να ασκήσει τις διακριτικές της εξουσίες για να μειώσει ή ακόμα και να απαλείψει την επιβλητέα κύρωση», αναφέρεται μεταξύ άλλων.



Οι ποινές που προβλέπονται για την χειραγώγιση ενός αγώνα

Στο άρθρο 29 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ καθορίζονται οι ποινές με τις οποίες τιμωρείται όποιος -πρόσωπα δηλαδή- ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να ασκήσει παράνομη ή αθέμιτη επιρροή στην πορεία και/ή στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον τρίτο.

Αυτές είναι τρεις και δύνανται να επιβληθούν και σωρευτικά.

α) με χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000), ή

β) με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, ή και

γ) με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους.

Από εκεί και πέρα για τις ομάδες, τονίζεται:

Εάν υπαίτια είναι ομάδα (ΠΑΕ ή σωματείο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ.3, τιμωρείται με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποινές:

α) Χρηματική Ποινή

i) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) αν η ομάδα κατά τον χρόνο της παράβασης συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α1΄Εθνικής Κατηγορίας,

ii) τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) αν η ομάδα κατά τον χρόνο της παράβασης συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α2΄Εθνικής Κατηγορίας και

iii) τουλάχιστον 20.000 ευρώ αν η ομάδα κατά τον χρόνο της παράβασης συμμετέχει σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση νέας παράβασης (επανάληψης) εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου η χρηματική ποινή που επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον διπλάσια εκείνης που επιβλήθηκε προηγουμένως.

β) Αφαίρεση τουλάχιστον τριών (3) βαθμών.

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης (νέας παράβασης) εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, οι βαθμοί που αφαιρούνται θα είναι τουλάχιστον διπλάσιοι εκείνων που αφαιρέθηκαν προηγουμένως.

γ) Υποβιβασμός.

Σε σοβαρές περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνα ή διοργάνωσης και σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί τρίτη παράβαση εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, η ομάδα θα

υποβιβάζεται υποχρεωτικά στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.

δ) Επιστροφή τροπαίων.

Εάν συνεπεία χειραγώγησης η υπαίτια ομάδα κέρδισε τρόπαιο διοργάνωσης, το τρόπαιο αυτό αφαιρείται και επιστρέφεται στη διοργανώτρια.

3. Αν μία ομάδα κριθεί υπαίτια χειραγώγησης ενός αγώνα, πέραν των λοιπών συνεπειών, χάνει τον αγώνα και αυτός κατακυρώνεται στην αντίπαλό της με τέρματα 3-0. Αν και οι δύο ομάδες κριθούν υπαίτιες χειραγώγησης, πέραν των λοιπών συνεπειών, χάνουν τους βαθμούς του συγκεκριμένου αγώνα.

4. Εάν η έρευνα αναφορικά με χειραγώγηση αγώνα ή διοργάνωσης ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της σχετικής διοργάνωσης, δεν μπορεί να έχει καμία συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα του αγώνα ή της διοργάνωσης. πλην της επιβολής ποινής επιστροφής του τροπαίου της διοργάνωσης. Ένας αγώνας που κρίθηκε ως

χειραγωγημένος, δεν επαναδιεξάγεται, αλλά οι υπαίτιοι τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα. Η τιμωρία ή οι αγωνιστικές συνέπειες σε μία ομάδα, που θα κριθεί υπαίτια, εφόσον η υπόθεση δεν έχει κριθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διοργάνωσης ή την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης, θα επιβάλλονται από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

5. Σε υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων η δίκη διεξάγεται εντός 30 ημερών μετά τη λήξη της ερευνητικής διαδικασίας και την επίδοση κλήσης στον πειθαρχικά ελεγκτέο (ομάδα ή φυσικό πρόσωπο), η δε απόφαση εκδίδεται εντός 30 ημερών. Αναβολές δεν χορηγούνται. Η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ