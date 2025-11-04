Άρης: «Ενεργοποιεί» ξανά την παιδική κερκίδα!
Αναμφίβολα πρόκειται για μια σωστή απόφαση τόσο προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των φιλάθλων οι οποίοι έχουν σταθερή παρουσία στο «Κλ. Βικελίδης» όσο και για την ικανοποίηση των μικρών φίλων της ομάδας. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Κυριακή (9/11) στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλ. Βικελίδης» και θα ισχύσει για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια. Η ΠΑΕ Άρης αποφάσισε τη δημιουργία παιδικής κερκίδας στην οποία θα φιλοξενούνται μαθητές σχολείων.
Εξίσου σημαντικές είναι οι ενέργειες που ήδη έχουν αποφασιστεί και δρομολογούνται καθώς θα προγραμματιστεί μια σειρά επισκέψεων των ποδοσφαιριστών της ομάδας σε σχολεία στις οποίες θα μοιραστούν δώρα σε μικρά παιδιά και φυσικά θα γίνει και δια ζώσης κάλεσμα στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας.
