Σε απόλογια κάλεσε η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet τους ποδοσφαιριστές της Γιάνι Ατανάσοφ και Άνχελο Σαγάλ, λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Λεβαδειακό.

Οι δυο ποδοσφαιριστές διαφώνησαν δις για την εκτέλεση κόρνερ και οι Λαρισαίοι τονίζουν πως αυτά τα περιστατικά προσβάλουν το συναίσθημα του φίλαθλου κοινού της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet κατόπιν σύσκεψης των μελών της, καλεί σε απολογία για τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων τους ποδοσφαιριστές της, Γιάνι Ατανάσοφ και Άνχελο Σαγάλ.

Σε περιστατικά όπως τα χθεσινά και μάλιστα κατά τη διάρκεια του αγώνος, τα οποία προσβάλουν το συναίσθημα του φίλαθλου κοινού μας και ζημιώνουν άμεσα τη πολυσήμαντη προσπάθεια της διοίκησης, η ανοχή μας οφείλει και θα είναι μηδενική».