Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου έχει χρησιμοποιήσει έως τώρα και στις τρεις διοργανώσεις 28 παίκτες και οι μισοί βρήκαν δίχτυα.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον φορ killer που θα πετύχει για παράδειγμα 20 και πλέον γκολ.

Εκτός κι αν ο Γιακουμάκης σπάσει τα κοντέρ. Ο Τσάλοφ δείχνει ότι για διάφορους λόγους δεν μπορεί να μπει στην εξίσωση. Κι όμως, αυτό λίγο φαίνεται ν' απασχολεί τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Για τον τεχνικό του Δικεφάλου το ζήτημα είναι να κάνει κάποιος την δουλειά.

Μεσοεπιθετικός, χαφ, μπακ, στόπερ όποιος κι αν είναι, το σημαντικό για μία ομάδα άλλωστε είναι να καταλήγει η μπάλα στα πλεχτό. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, έχει μία αξιοζήλευτη πολυφωνία. Στο πρωτάθλημα έχει την καλύτερη άμυνα με 5 γκολ παθητικό, έναντι 6 του Ολυμπιακού, 7 της ΑΕΚ και 8 του Παναθηναϊκού.

Επιθετικά είναι τρίτος με 19 γκολ, ενώ πρώτος είναι ο Λεβαδειακός με 21 και ο Ολυμπιακός δεύτερος με 20. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει αυτά τα 19 γκολ από 10 διαφορετικούς παίκτες. Ο Λεβαδειακός έχει βρει τα 21 γκολ με 9 διαφορετικούς σκόρερ. Ο Ολυμπιακός, αντίθετα, έχει 7 διαφορετικούς σκόρερ.

Είναι προφανές εδώ και χρόνια ότι για το γκολ ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου δεν στηρίζεται σε έναν παίκτη. Στα ματς με ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό, άνοιξαν λογαριασμό Ιβανούσετς, Μύθου και Μπιάνκο. Όλα, μάλιστα, ήταν εκπληκτικά γκολ. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός και ο Ιταλός χαφ σκόραραν με θαυμάσια σουτ, που ήταν αδύνατον να βρουν απάντηση από τους τερματοφύλακες της Λάρισας και του Πανσερραϊκού, αντίστοιχα. Ο Μύθου, παράλληλα, στο Κύπελλο με την ΑΕΛ Novibet είχε ένα εκπληκτικό πλασέ στην κίνηση.

Ο ΠΑΟΚ με αυτούς τους τρεις σκόρερ έφτασε τους 14 διαφορετικούς την τρέχουσα σεζόν και στις τρεις διοργανώσεις. Ο Λουτσέσκου έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής στα επίσημα παιχνίδια 28 ποδοσφαιριστές. Οι μισοί δηλαδή έχουν σκοράρει!

Να σημειωθεί ότι δεν έχουν ανοίξει λογαριασμό οι στόπερ. Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Λόβρεν δεν έχουν σκοράρει ακόμα. Ο Έλληνας αμυντικός την περασμένη σεζόν πέτυχε ωραία και κρίσιμα γκολ και ο Κροάτης στόπερ στην καριέρα του έχει αποδείξει ότι είναι ικανότατος στις στατικές φάσεις. Δυνατότητες σ' αυτό το κομμάτι έχει και ο Κεντζιόρα. Πλην του Μπάμπα, άκαπνοι είναι έως τώρα οι Τέιλορ, Κένι, Σάστρε. Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι ο αριθμός 14 θ' αυξηθεί.

Οι δέκα ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει στο πρωτάθλημα είναι οι Οζντόεφ, Γιακουμάκης, Τσάλοφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπάμπα, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ.

Το πόσο σημαντικός είναι ο αριθμός 14 φαίνεται κι από ορισμένα ακόμα στοιχεία. Ο ένας από τους 28 παίκτες που έχουν αγωνιστεί είναι ο Σορετίρε που έφυγε δανεικός. Δηλαδή έχουν σκοράρει οι 14 από τους 27 ουσιαστικά ποδοσφαιριστές, διότι ο Άγγλος εξτρέμ μέτρησε μόλις 6' ως αλλαγή στον πρώτο αγώνα με την Βόλφσμπεργκερ, πριν αποχωρήσει.

Από τους 27 αφαιρούμε τους τρεις τερματοφύλακες Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσή. Ο Γεωργιανός έπαιξε ένα ματς. Οπότε, πρακτικά έχουν βρει δίχτυα οι 14 στους 24. Τρεις παίκτες που δεν έχουν πετύχει γκολ από τους 24 είναι οι νεαροί Μπέρδος, Χατσίδης και ο Θυμιάνης που δεν είναι βασικός. Δεν θα είναι απίθανο, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ν' αγγίξει και τους 20 διαφορετικούς σκόρερ στη διάρκεια της σεζόν.

Αναλυτικά οι συμμετοχές μέχρι στιγμής σε όλες τις διοργανώσεις και τα γκολ.

Όνομα Συμμετοχές Γκολ

Παβλένκα 13 -

Γκουγκεσασβίλι 1 -

Τσιφτσής 5 -

Τέιλορ 18 -

Βολιάκο 3 -

Κένι 13 -

Κεντζιόρα 14 -

Μιχαηλίδης 13 -

Μπάμπα 14 1

Σάστρε 7 -

Λόβρεν 8 -

Κωνσταντέλιας 15 5

Καμαρά 15 1

Μπιάνκο 5 1

Ιβανούσετς 14 1

Μεϊτέ 18 2

Πέλκας 8 3

Οζντόεφ 15 5

Θυμιάνης 3 -

Ζίβκοβιτς 16 3

Ντεσπόντοφ 13 3

Τσάλοφ 15 3

Γιακουμάκης 13 4

Τάισον 5 1

Χατσίδης 3 -

Μύθου 5 1

Μπέρδος 3 -

