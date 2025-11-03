Τα δύσκολα που πέρασε στην Βαλένθια εξαιτίας της στάσης του ιδιοκτήτη της ομάδας, Πίτερ Λιμ, οι απειλές που δέχθηκε και η μεταγραφική δραστηριότητα των «νυχτερίδων» επί των ημερών του.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού, όπως διαβάσατε στο Gazzetta και απομένει μονάχα να επικυρωθεί το διαζύγιό του με την Βαλένθια, για την οποία εργάζεται αυτή τη στιγμή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η προφορική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών και να αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή στους «πρασίνους».

Ο 44χρονος Ισπανός είναι έτοιμος να κλείσει τον κύκλο του στην Βαλένθια μετά από κάτι παραπάνω από πέντε χρόνια. Το «τριφύλλι» αναμένεται να γίνει ο τρίτος σταθμός της καριέρας του, αφού είχε εργαστεί και στην Αλμερία πριν τις «νυχτερίδες» και ο πρώτος στο εξωτερικό.

Η ευκαιρία της Αλμερία και οι δύσκολες καταστάσεις στην Βαλένθια

Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία 36 ετών στην Αλμερία όπου αγωνίστηκε για 11 χρόνια (2006-2017) με μία μικρή διακοπή ενδιάμεσα, όταν πήγε για λίγο στην Μπρίσμπεϊν Ρόαρ (2015-2016) και έξι μήνες μετά η ομάδα της Ανδαλουσίας του έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσει τη νέα του καριέρα δίνοντάς του τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή.

Έμεινε δύο χρόινια στην ομάδα. Την πρώτη σεζόν την βοήθησε να σωθεί από τον υποβιβασμό στην Γ' Κατηγορία την τελευταία αγωνιστική ενώ την επόμενη εκείνη τερμάτισε στην 10η θέση. Με το τέλος της, το κλαμπ άλλαξε ιδιοκτησία, με τον Σαουδάραβα Τούρκι Αλ-Σεΐκχ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου.

Λίγους μήνες αργότερα τον Γενάρη του 2020 επέστρεψε στην «δράση», αλλά από ένα διαφορετικό πόστο, αφού ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Βαλένθια. Η περίοδος αυτή ήταν λίγο περίεργη λόγω των πολλών αλλαγών που λάμβαναν χώρα στην ομάδα αλλά και του κορωνοϊού, που είχε κάνει την εμφάνισή του.

Κάποιες αποχωρήσεις στελεχών του έδωσαν την ευκαιρία να πάρει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή μόλις πέντε μήνες μετά τον ερχομό του στην ομάδα. Προφανώς η ευκαιρία που του παρουσιάστηκε ήταν μεγάλη, ωστόσο έμελλε να αποδειχθεί πως αντίστοιχου μεγέθους θα ήταν και οι δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε.

Η αυστηρή οικονομική πολιτική που αποφάσισε να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Πίτερ Λιμ και τα αποτελέσματα της απόφασης αυτής, δηλαδή κάθε μεταγραφή έπρεπε να εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας, είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στο έργο του.

Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, ότι δεν μπορούσε δηλαδή να δρα πιο αυτόνομος όπως συμβαίνει σε άλλες ομάδες, υπήρξε σκληρή κριτική προς το πρόσωπό του από τους οπαδούς της ομάδας.

Μάλιστα, ένα κομμάτι των οργανωμένων οπαδών, οι «Ultra Yomus» έφτασαν στο σημείο τον Φλεβάρη του 2024 να τον προσβάλουν μέσω του λογαριασμού τους στο Twitter αποκαλώντας τον «μπ@στα@ρδο» και να τον απειλούν με αναρτήσεις τύπου «το τέλος σου πλησιάζει». Ο ίδιος μάλιστα μπροστά σ' αυτές τις αντιδράσεις δήλωσε πως είναι πρόθυμος να αποχωρήσει, αν η διοίκηση κρίνει πως δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την δουλειά, όμως σε ουδεμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραιτηθεί από μόνος του.

Να σημειωθεί πως εκείνος από το καλοκαίρι του 2022 άλλαξε ρόλο και πλέον ανέλαβε τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, στην οποία παρέμεινε μέχρι και σήμερα. Τα πρώτα χρόνια που δούλευε στον σύλλογο του ασκήθηκε δριμύτατη κριτική, επειδή εκείνος δεν είχε βγει ποτέ να μιλήσει για τα θέματα της ομάδας, κάτι που έκανε αργότερα όταν άλλαξε ρόλο.

Στο διάστημα αυτό που βρέθηκε στην Βαλένθια, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2020 και μετά πέρασαν από τον πάγκο της ο Χάβι Γκράθια, που έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα (Ολυμπιακός Βόλου και Κέρκυρα), ο Χοσέ Μπορδαλάς, που είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, ο Τζενάρο Γκατούζο, που είχε δουλέψει στα μέρη μας στον ΟΦΗ, ο θρύλος της ομάδας, Ρουμπέν Μπαράχα και ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στο τιμόνι της ομάδας.

Τα μεταγραφικά της Βαλένθια επί των ημερών του

Πάμε, λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα πάρε-δωσε που έχει κάνει η Βαλένθια όσο εκείνος βρισκόταν στον σύλλογο σε ρόλο τεχνικού (2020-2022), αλλά και αθλητικού διευθυντή (2022-). Είναι χαρακτηριστικό πως ειδικά την πρώτη σεζόν τα οικονομικά του κλαμπ ήταν πολύ περιορισμένα, αφού παρά τις μεγάλες πωλήσεις, που έφερε περισσότερα από 85 εκατ. ευρώ στην ομάδα, οι κινήσεις που έγιναν ήταν μονάχα τρεις δανεισμοί.

Την επόμενη τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα, αφού χωρίς να υπάρξουν σημαντικές αποχωρήσεις έγιναν κάποιες επενδύσεις, όπως π.χ. εκείνη του Μαμαρντασβίλι, που μετέπειτα απέφερε σημαντικό κέρδος στην ομάδα.

Από την σεζόν 2022-2023 άλλαξε ο ρόλος του, οπότε δεν ήταν πλέος μόνος του στον τομέα των μεταγραφών. Επενδύθηκαν συνολικά 12,5 εκατ. ευρώ, όμως υπάρχει και πάλι σημαντικές αποχωρήσεις, όπως εκείνες των Γκέντες και Σολέρ, που απέφεραν στην ομάδα 50,6 εκατ. ευρώ.

Από την επόμενη χρονιά εκείνος ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Καρμέλο ντελ Πόθο, στοιχείο είναι σημαντικό και για τον Παναθηναϊκό, αφού κι εκεί θα πρέπει να συνυπάρξει με τον Στέφανο Κοτσόλη, οπότε είναι σημαντικό να έχει πρότερες ανάλογες εμπειρίες.

Οι επενδύσεις συνέχισαν να είναι μικρές, με το salary cap να μην βοηθάει την κατάσταση για τις «νυχτερίδες». Εκείνες έδωσε περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ για τους Οζκατσάρ, Πεπέλου, Κανός και Αμαλάχ ενώ ο Μούσα αποχώρησε για την Μίλαν φέρνοντας περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ και υπερκαλύπτοντας τα έξοδα.

Το φετινό καλοκαίρι, που όπως όλα δείχνουν θα είναι και το τελευταίο του, η Βαλένθια πούλησε τον Μαμαρντασβίλι (τον είχε πάρει με 3,85 εκατ. ευρώ) με 30 εκατ. ευρώ ενώ κατόρθωσε να τον κρατήσει και δανεικό για όλη την σεζόν.

Ξόδεψε λιγότερο από 3 εκατ. ευρώ για να κάνει τρεις κανονικές μεταγραφές δύο δανεισμούς με ενοίκιο.