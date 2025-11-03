Ξεκίνησαν οι εργασίες για την επισπορά του χλοοτάπητα του Πανθεσσαλικού, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Η ΠΑΕ Βόλος γνωστοποίησε ότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες βελτίωσης του Πανθεσσαλικού Σταδίου, με στόχο την πλήρη ανανέωση του αγωνιστικού χώρου ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (1-0), συνεργεία μπήκαν στο γήπεδο και προχώρησαν σε επισπορά χειμερινής ποικιλίας χλοοτάπητα, ώστε ο αγωνιστικός χώρος να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση για τους μήνες που έρχονται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, το στάδιο θα παραμείνει προσωρινά κλειστό για περίπου είκοσι ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να «δέσει» πλήρως ο νέος χλοοτάπητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα Βόλος – Παναθηναϊκός, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωνιστικού χώρου του Πανθεσσαλικού σταδίου, με την επισπορά χειμερινής ποικιλίας χλοοτάπητα.Το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό για περίπου 20 ημέρες, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του χλοοτάπητα και θα είναι έτοιμο στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της ομάδας του Βόλου με αντίπαλο τον Λεβαδειακό».

Δείτε σχετικές φωτογραφίες