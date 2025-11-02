ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Το «χρυσό» γκολ του Πινέδα στις καθυστερήσεις (vid)
Στο 90+2' του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό ο Ορμπελίν Πινέδα πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.
Αγχωτικό τρίποντο για την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος χάρη στο γκολ του Ορμπελίν Πινέδα στις καθυστερήσεις επιρκάτησε του σκληροτράχηλου Παναιτωλικού και πήρε τη νίκη με 1-0.
Στο 90+2' Ρότα και Πινέδα «έκρυψαν» την μπάλα με υπέροχο 1-2, ο Έλληνας μπακ έκανε το γύρισμα και ο Μεξικανός χαφ πλάσαρε τον Τσάβες για το γκολ που έκρινε το τρίποντο.
