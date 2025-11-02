Superleague, η βαθμολογία: Παρέμεινε στο -4 από την κορυφή και τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ με δραματικό τρόπο και λυτρωτικό γκολ στο 92' πήρε το τρίποντο και κράτησε τη διαφορά στο -4 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ!

Τα αποτελέσματα (9η)

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Αρης 2-1

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)

Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 23

2. Ολυμπιακός 22

3. ΑΕΚ 19

4. Βόλος 15

5. Λεβαδειακός 15

6.Παναθηναϊκός 12

7. Άρης 12

8. Κηφισιά 12

9. Ατρόμητος 9

10. Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ Novibet 7

12. Πανσερραϊκός 5

13. ΟΦΗ 3

14. Αστέρας AKTOR 3

*Ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν ματς λιγότερο.

**Aπό τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.

*** Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (10η)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Αρης – Αστέρας Τρίπολης (3μμ)

Κηφισιά – Ολυμπιακός (3μμ)

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός (5μμ)

ΟΦΗ – ΑΕΚ (5.30μμ)

Ατρόμητος – Βόλος (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.