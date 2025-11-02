Superleague, η βαθμολογία: Παρέμεινε στο -4 από την κορυφή και τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ!
Τα αποτελέσματα (9η)
Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός – Αρης 2-1
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)
Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ 23
2. Ολυμπιακός 22
3. ΑΕΚ 19
4. Βόλος 15
5. Λεβαδειακός 15
6.Παναθηναϊκός 12
7. Άρης 12
8. Κηφισιά 12
9. Ατρόμητος 9
10. Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ Novibet 7
12. Πανσερραϊκός 5
13. ΟΦΗ 3
14. Αστέρας AKTOR 3
*Ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν ματς λιγότερο.
**Aπό τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.
*** Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.
H επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)
Κυριακή 9 Νοεμβρίου
Αρης – Αστέρας Τρίπολης (3μμ)
Κηφισιά – Ολυμπιακός (3μμ)
Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός (5μμ)
ΟΦΗ – ΑΕΚ (5.30μμ)
Ατρόμητος – Βόλος (7μμ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
