Η ΑΕΚ είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Παναιτωλικό, όμως δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει ο Ζοάο Μάριο.

Ο Ζοάο Μάριο σπατάλησε δυο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ για την ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο 44ο λεπτό ο Ρότα έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Τσάβες έκανε άστοχη έξοδο και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αστόχησε με σουτ από τη μικρή περιοχή υπό την πίεση του Μαυρία.

Στο 48ο λεπτό ο Κοντούρης έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Κοϊτά έπαξε για τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή και από κόντρα η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσάβες.