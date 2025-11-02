ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Η «άχαστη» ευκαιρία και το δοκάρι του Ζοάο Μάριο (vid)
Ο Ζοάο Μάριο σπατάλησε δυο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ για την ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στο 44ο λεπτό ο Ρότα έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Τσάβες έκανε άστοχη έξοδο και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αστόχησε με σουτ από τη μικρή περιοχή υπό την πίεση του Μαυρία.
Στο 48ο λεπτό ο Κοντούρης έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Κοϊτά έπαξε για τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή και από κόντρα η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσάβες.
