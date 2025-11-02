Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι επιλογές του Λουτσκέσου για το ματς στις Σέρρες
Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την αποψινή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στο κατάμεστο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών με αρκετές αλλαγές και νέα πρόσωπα στην ενδκεάδα του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως αναφέραμε στο Gazzetta από το πρωί της Κυριακής (2/11), έχει να διαχειριστεί μια τριάδα αγώνων (Πανσερραϊκός – Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός), λογικά βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην σημερινή ενδεκάδα του «Δικεφάλου».
Η σημαντικότερη αλλαγή έχει να κάνει με την επιστροφή του Γίρι Παβλένκα, αντί του Αντώνη Τσιφτσή, κάτω από τα δοκάρια της ομάδας.
Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Τσάλοφ.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες. #PreGame #PamePAOKARA #SERPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/VxP6UXz2vh— PAOK FC (@PAOK_FC) November 2, 2025
