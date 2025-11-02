Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι επιλογές του Λουτσκέσου για το ματς στις Σέρρες

Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι επιλογές του Λουτσκέσου για το ματς στις Σέρρες

Σταύρος Σουντουλίδης
Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τον αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την αποψινή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στο κατάμεστο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών με αρκετές αλλαγές και νέα πρόσωπα στην ενδκεάδα του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως αναφέραμε στο Gazzetta από το πρωί της Κυριακής (2/11), έχει να διαχειριστεί μια τριάδα αγώνων (Πανσερραϊκός – Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός), λογικά βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην σημερινή ενδεκάδα του «Δικεφάλου».

Η σημαντικότερη αλλαγή έχει να κάνει με την επιστροφή του Γίρι Παβλένκα, αντί του Αντώνη Τσιφτσή, κάτω από τα δοκάρια της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Τσάλοφ.

@Photo credits: eurokinissi
     

