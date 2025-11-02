Βιγιαφάνιες στο Gazzetta: «Δεν υπάρχει πέναλτι ή αποβολή, Τεττέη - Παντελίδης άξιζαν να πάνε σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα»

Ο Λούκας Βιγιαφάνιες μίλησε στο Gazzetta για το «διπλό» της Κηφισιάς στο Περιστέρι, τη φάση που «πρωταγωνίστησε» και διαμαρτύρεται ο Ατρόμητος, ενώ έκανε αναφορά στη μεταγραφή των Τεττέη - Παντελίδη στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό.

Η Κηφισιά «άλωσε» το Περιστέρι και παραμένει σε τροχιά Play Off 5-8! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο υπέταξε τον Ατρόμητο με 2-1, πανηγύρισε το τρίτο της τρίποντο και συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις της.

Ο Λούκας Βιγιαφάνιες μετά το ματς με τον Παναιτωλικό, στο οποίο έδωσε ασίστ στο καταπληκτικό γκολ του Χόρχε Πόμπο, ήταν βασικός και στη νίκη επί του Ατρομήτου, κάνοντας σημαντική δουλειά στη μεσαία γραμμή, όντας κινητήριος μοχλός στον άξονα, καθώς αποτέλεσε τον χαφ που έπαιρνε την πρώτη πάσα για να κάνει παιχνίδι.

Μετά τη μεγάλη νίκη στο Περιστέρι ο πολύπειρος Αργεντινός χαφ μίλησε στο Gazzetta για το παιχνίδι, τον Σεμπάστιαν Λέτο, τη φάση του φάουλ που έκανε στον Μπάκου, για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο Ατρόμητος για πέναλτι ή για κόκκινη κάρτα (με βάση αν η παράβαση ήταν εντός ή εκτός περιοχής), ενώ αναφέρθηκε και στη μεταγραφή των συμπαικτών του Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό.

«Ο Μπάκου ήταν καθαρά εκτός περιοχής, δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα»

Λούκας συγχαρητήρια για τη σπουδαία νίκη στο Περιστέρι. Πως κατάφερε η Κηφισιά να πάρει το «διπλό»;

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι επειδή ήρθαμε να πάρουμε το τρίποντο και το αξίζαμε. Ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον Ατρόμητο. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για να πετύχουμε το στόχο μας κι αυτήν τη χρονιά».

Υπάρχει μια φάση στο Περιστέρι που ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει για ενδεχόμενο πέναλτι σε μαρκάρισμα σου στον Μπάκου, το οποίο δεν δόθηκε. Τι έγινε στη φάση;

«Ήταν καθαρή φάση. Ο παίκτης του Ατρομήτου έβαλε το σώμα του μπροστά μου και τον έσπρωξα από πίσω. Είναι καθαρά εκτός περιοχής και υπάρχει άλλος παίκτης της Κηφισιάς μέσα στην περιοχή, οπότε δεν ήμουν ο τελευταίος παίκτης και δεν ήταν προφανής θέση για γκολ, άρα δεν υπάρχει αποβολή».

Στην αρχή της σεζόν είχες κάποια θέματα τραυματισμών, όμως τώρα έχεις επιστρέψει στο 100% και ήσουν βασικός με τον Παναιτωλικό και τον Ατρόμητο. Πως νιώθεις;

«Είμαι πολύ καλύτερα. Τον περασμένο μήνα είχα ένα τραυματισμό, όμως τον άφησα πίσω μου, καθώς έκανα καλή αποκατάσταση. Σε κάθε ματς παίρνω περισσότερα λεπτά και νιώθω πολύ δυνατός».

«Ο Λέτο διαχειρίζεται εξαιρετικά κάθε παίκτη, είμαστε ταπεινοί»

Η Κηφισιά είναι από τις ομάδες - έκπληξη της σεζόν μέχρι τώρα, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται στις θέσεις 5-8. Ποιος είναι το «μυστικό»;

«Η σκληρή δουλειά! Είμαστε ταπεινοί. Όλοι δουλεύουμε και έχουμε φανταστικό κλίμα στα αποδυτήρια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνουμε τι θέλει από εμάς ο Σέμπα. Όταν καλοί άνθρωποι δουλεύουν μαζί για ένα κοινό στόχο όλα γίνονται πιο εύκολα για όλους».

Πως ο Σεμπάστιαν Λέτο εξέλιξε την ομάδα από το επίπεδο της Super League 2 σε αυτό της κορυφαίας κατηγορίας;

«Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ξέρω τον Σέμπα ως φίλο μου κι ως παίκτη. Ξέρω τον χαρακτήρα του και τη φιλοσοφία του. Διαχειρίζεται εξαιρετικά την ομάδα και τον κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Έχουμε κάποιους νέους παίκτες, όμως η βάση είναι από παίκτες που ήμασταν την περασμένη σεζόν στη Super League 2, οπότε ξέρουμε τη θέλει το κλαμπ από εμάς».

«Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, πρέπει να συνεχίσουν έτσι Τεττέη και Παντελίδης»

Δυο συμπαίκτες σου, ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης, ανήκουν πλέον στον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι το σχόλιο σου για αυτά τα παιδιά που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής; Σε ρώτησαν για τον Παναθηναϊκό;

«Φυσικά θα τους έλεγα να πάνε στον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ και αυτά τα παιδιά αξίζουν να παίζουν εκεί. Ο Παναθηναϊκός τους ήθελε επειδή είναι για αυτό το επίπεδο.

Είναι καλοί χαρακτήρές. Βλέπουμε σε κάθε ματς πως ο Παύλος τρέχει και σκοράρε, πως ο Τεττέη παλεύει για κάθε μπάλα και σκοράρει. Πρέπει να συνεχίσουν έτσι και στον Παναθηναϊκό».

Έρχεται ένα μεγάλο ματς για την Κηφισιά με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη, έναν ξεχωριστό αντίπαλο λόγω του παρελθόντος σου με τον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι το μήνυμα σου για το παιχνίδι;

«Θα είναι ένα όμορφο παιχνίδι κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ελπίζουμε να πάρουμε βαθμούς κόντρα στον Ολυμπιακό, όπως και σε κάθε παιχνίδι».