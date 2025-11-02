Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό και θέλει διπλό παραμονής στην κορυφή. Επιστροφή στα τρίποντα ψάχνει η ΑΕΚ στο εντός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό. ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός το άλλο κυριακάτικο ματς της 9ης αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ είδε τον Ολυμπιακό να τον προσπερνά στη βαθμολογία μετά τη χθεσινή του νίκη επί του Αρη, αλλά οι ασπρόμαυροι έχουν τη δυνατότητα σήμερα (19:30, NovaSports Prime) να παραμείνουν στην κορυφή αν περάσουν νικηφόρα από την έδρα του Πανσερραϊκού.

Στις 21:00 (CosmoteSport 1) η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά τις δύο σερί ήττες που γνώρισε από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Το κυριακάτικο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανοίγει στις 17:30 (CosmoteSport 1) στη Λάρισα, με την ΑΕΛ Novibet που προέρχεται από νίκη - ανάσα την περασμένη αγωνιστική να υποδέχεται τον εξαιρετικό φέτος Λεβαδειακό.

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 22 (20-6)

2. ΠΑΟΚ 20 (14-5)

3. ΑΕΚ 16 (9-7)

4. Βόλος 15 (12-13)

-----------------------------------

5. Λεβαδειακός 12 (19-10)

6. Άρης 12 (9-11)

7. Κηφισιά 12 (16-15)

8. Παναθηναϊκός 12 (10-8)

-----------------------------------

9. Ατρόμητος 9 (11-11)

10. Παναιτωλικός 8 (9-15)

11. ΑΕΛ Novibet 7 (9-13)

12. Πανσερραϊκός 5 (5-15)

13. ΟΦΗ 3 (9-16)

14. Αστέρας Αktor 3 (9-16)

* Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Κηφισιά, Βόλος έχουν 9 αγώνες. Ο ΟΦΗ έχει 7 παιχνίδια και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν δώσει 8 ματς.

