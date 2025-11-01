Μονόδρομος το τρίποντο για την ΑΕΚ στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και αν είναι εφικτό να συνδυαστεί και με πειστική εμφάνιση. Μια με δυο ανοικτές θέσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η προβληματική εικόνα του Οκτωβρίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δύο σερί ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έφεραν την ΑΕΚ στο -4 από την κορυφή έχουν κάνει ακόμα πιο σημαντικό (2/11, 21:00) ματς με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena. Η ΑΕΚ θέλει πάση θυσία τη νίκη και αν είναι δυνατό και με πειστική εμφάνιση. Όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά σε κάθε ένα από τα τρία μας που ακολουθούν. Καθώς η αντίδραση που ψάχνει μπορεί να έρθει μόνο με το απόλυτο στην τριάδα αγώνων που έρχεται με Παναιτωλικό, Σάμροκ Ρόβερς και ΟΦΗ.

Τρεις νίκες στα τρία ματς που έχει μπροστά της θα επαναφέρουν την ηρεμία στην ΑΕΚ σε ένα ιδιαίτερο χρονικό σημείο, όπως είναι πάντα αυτό πριν τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων και ειδικά από τη στιγμή που η συνέχεια θα φέρει απαιτητικές αναμετρήσεις για τους κιτρινόμαυρους τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Conference League.

Οι απουσίες ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό εντοπίζονται μεσοεπιθετικά. Ο τραυματίας Ζίνι, ο Ελίασον που υποβλήθηκε σε επέμβαση και ο Γιόβιτς που λόγω των ενοχλήσεων θα επιστρέψει τις επόμενες μέρες στις προπονήσεις δεν θα είναι διαθέσιμοι. Παράλληλα ο Μάνταλος δηλώθηκε να εκτίσει τις κάρτες που συμπλήρωσε, ενώ μένει να φανεί αν ο Μουκουντί επανέλθει στην αποστολή καθώς ο Καμερουνέζος στόπερ προσπαθούσε να αφήσει οριστικά πίσω το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Ο Νίκολιτς θα επαναφέρει την ενδεκάδα πρωταθλήματος με τις σκέψεις του να αφορούν μια-δυο θέσεις μεσοεπιθετικά. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα θα αποτελούν την τετράδα της άμυνας, με τους Μαρίν και Πινέδα στον άξονα. Στην κορυφή σίγουρα θα είναι ο Πιερό και στην τριάδα πίσω του, ο Καλοσκάμης αναμένεται να είναι η μία επιλογή δεξιά, ενώ οι Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Κουτέσα «παίζουν» για τις άλλες δυο θέσεις, στην αριστερή πλευρά και στο «δέκα».