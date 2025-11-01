Το ματς του Ολυμπιακού με τον Άρη θα το παρακολουθήσει κι ένας μικρός φίλος της ομάδας που ήρθε από την Κέρκυρα για μια φανέλα του Ντάνιελ Ποντένσε!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη με στόχο να συνεχίσει τις νίκες στο πρωτάθλημα. Στο γήπεδο, θα είναι κι ένας μικρός φίλος των Πειραιωτών που ήρθε από την Κέρκυρα με μεγάλο στόχο να αποκτήσει μια φανέλα του Ντάνιελ Ποντένσε.

Ενας άλλος ζητάει την εμφάνιση του Γιάρεμτσουκ, ενώ άλλος προτιμά αυτή του Ροντινέι.