Βόλος - Παναθηναϊκός: Οι σπουδαίες ευκαιρίες του τριφυλλιού με Τετέ, Τουμπά
Ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέ για να προηγηθεί, αλλά και με τον Τουμπά για να ισοφαρίσει.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλά στο ματς με τον Βόλο και στο 8' άγγιξε το 1-0.
Ο Τετέ από λάθος απομάκρυνση του Κάργα έκανε από το ύψος του πέναλτι το δεξί πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Στο 32' κι αφού οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, ο Τουμπά, σε σέντρα του Σφιντέρσκι, αστόχησε μέσα από την μικρή περιοχή.
Η ευκαιρία του Τουμπά
Στο 37' πάλι ο Τετέ από καλή θέση αστόχησε. Δείτε τη φάση
@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
