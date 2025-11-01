Ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέ για να προηγηθεί, αλλά και με τον Τουμπά για να ισοφαρίσει.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλά στο ματς με τον Βόλο και στο 8' άγγιξε το 1-0.

Ο Τετέ από λάθος απομάκρυνση του Κάργα έκανε από το ύψος του πέναλτι το δεξί πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 32' κι αφού οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, ο Τουμπά, σε σέντρα του Σφιντέρσκι, αστόχησε μέσα από την μικρή περιοχή.

Η ευκαιρία του Τουμπά

Στο 37' πάλι ο Τετέ από καλή θέση αστόχησε. Δείτε τη φάση