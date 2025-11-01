Διαβάστε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το αποψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, καθώς το Τριφύλλι ξεκινά:

Με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κώτσιρας, ο Τουμπά και ο Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούρισιτς στον άξονα του κέντρου. Τετέ και Ζαρουρί στα φτερά και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.