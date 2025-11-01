Τι άλλαξε στη βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την αφαίρεση των τριών βαθμών από τον ΟΦΗ.

Η Λίγκα ανακοίνωσε την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ, εξαιτίας των οικονομικών οφειλών του συλλόγου προς τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Θανάση Παπάζογλου. Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, η τιμωρία ήρθε μετά από σχετική απόφαση της διοργανώτριας αρχής, με την ΠΑΕ να έχει πλέον στη διάθεσή της πέντε εργάσιμες ημέρες για να εξοφλήσει τον ποδοσφαιριστή και να επανακτήσει τους βαθμούς της.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει και τη βαθμολογία του πρωταθλήματος, καθώς ο ΟΦΗ πέφτει 13ος με 3 βαθμούς, «συγκατοικώντας» στις τελευταίες θέσεις του σχετικού πίνακα με τον Αστέρα Aktor. Αυτό σημαίνει ότι η τιμωρία έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Να θυμίσουμε ότι η ομάδα του Ηρακλείου και ο Παναθηναϊκός έχουν ματς λιγότερο.

Η νέα βαθμολογία μετά την αφαίρεση βαθμών

1. ΠΑΟΚ 20

2. Ολυμπιακός 19

3. ΑΕΚ 16

4. Άρης 12

5. Λεβαδειακός 12

6. Παναθηναϊκός 12

7. Βόλος 12

8. Ατρόμητος 9

9. Κηφισιά 9

10. Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ Novibet 7

12. Πανσερραϊκός 5

13. ΟΦΗ 3

14. Αστέρας Αktor 3