Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μετρά απουσίες.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας προπόνησης στο τακτικό κομμάτι και στις στατικές φάσεις, ενόψει της αυριανής (2/11) αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δε θα έχει στη διάθεσή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα εκτίσει ποινή λόγω καρτών. Εκτός αποστολής έμεινε επίσης ο Ντέγιαν Λόβρεν, που ταλαιπωρείται από ίωση. Παράλληλα, οι Χατσίδης, Καμαρά και Πέλκας ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Η αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά» αναχωρεί το απόγευμα με προορισμό τις Σέρρες, όπου θα καταλύσει ενόψει του αυριανού αγώνα.