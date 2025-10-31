ΑΣ προς ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ελάτε να σας παραδώσουμε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα»

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι έχει στείλει από την Πέμπτη (30/10) επίσημα, έγγραφο προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με το οποίο την προσκαλεί να παραλάβει το μνημόνιο συνεργασίας για τη «Νέα Τούμπα». Η συνάντηση θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας (3/11)

Με έγγραφο που απέστειλε από την Πέμπτη (30/10) ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ καλεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να συναντηθούν, είτε σήμερα (31/10), είτε το Σάββατο (1/11) ή και από την ερχόμενη Δευτέρα (3/11) προκειμένου να της παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την κατασκευή της «Νέας Τούμπας».

Να θυμίσουμε ότι το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ σε ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 7-6 να προχωρήσει το μνημόνιο συνεργασίας δίχως τους δεσμευτικούς όρους που ήταν αντίθετοι ΠΑΕ και Ιβάν Σαββίδης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε πως από την πλευρά της έχει καλέσει τον ΑΣ «σε συνάντηση τη Δευτέρα στα γραφεία μας για να μας παραδώσει το μνημόνιο».

Μένει να φανεί αν στο μνημόνιο συνεργασίας, που θα παραδώσει η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, θα υπάρχουν ή όχι κάποιες αλλαγές οι νέοι όροι στην πρόταση που είχε καταθέσει η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτοί από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.