Όλο το «Big-4» έχει ρωτήσει τον Παναιτωλικό για Κοντούρη

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έχουν ήδη έκδηλώσει το ενδιαφέρον τους με ανεπίσημο τρόπο για το νέο «πετράδι» του Παναιτωλικού, Σωτήρη Κοντούρη.

Μετά την κούρσα για την απόκτηση των Τεττέη και Παντελίδη, που βρήκε τελικό νικητή, το μεγάλο αουτσάιντερ όταν ξεκινούσε, Παναθηναϊκό, φαίνεται πως είμαστε κοντά στην έναρξη ενός αντίστοιχου ανταγωνισμού για Έλληνα παίκτη της Stoiximan Super League.

Ο Σωτήρης Κοντούρης του Παναιτωλικού είναι το πρόσωπο που έχει κεντρίσει τα βλέμματα των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος κεντρικός μέσος έχει μετρήσει φέτος ήδη οκτώ συμμετοχές με την φανέλα των «καναρινιών» σε Κύπελλο και πρωτάθλημα έχοντας σκοράρει μάλιστα και το παρθενικό του τέρμα στον αγώνα ενάντια στην Κηφισιά.

Οι επιδόσεις του σ' αυτά τα παιχνίδια έχουν «αναγκάσει» τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να κάνουν ανεπίσημες ερωτήσεις και να βολιδοσκοπήσουν την περίπτωση τον νεαρό, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει προς στιγμήν κάτι πιο προχωρημένο.

Να σημειωθεί πως εκείνος είναι ήδη διεθνής με την Κ21 της Εθνικής Ελλάδος έχοντας κάνει τρεις συμμετοχές.