Η μέχρι τώρα δουλειά του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, αλλά και η εμφάνιση του Γιάρεμτσουκ τη Τετάρτη στον αγώνα κυπέλλου κόντρα στο Βόλο, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Γουστάρουν Ράφα», οι παίκτες του Παναθηναϊκού. «Η εξίσωση των τριών», με τους επιθετικούς του Ολυμπιακού.

Livesport: «Χτίζεται για του χρόνου», το τριφύλλι με τον Μπενίτεθ στο πάγκο, «Κόουτς εσύ πρέπει να το ξαναβρείς!», για τον Νίκολιτς και τη δουλειά που πρέπει να κάνει για να ανέβει αγωνιστικά η Ένωση.

Φως των σπορ: «Τι κρύβει ο Γιάρεμτσουκ», για τα δυο γκολ του Ουκρανού στο Κύπελλο. «Ερυθρόλευκες προκρίσεις» για την ανδρική αλλά και τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έκλεισε τα αυτά, άνοιξε την καρδιά του» ο Γιάρεμτσουκ στην πεντάρα του «Καραϊσκάκης». «Κομάντος σε ειδική αποστολή» οι παίκτες του Ολυμπιακού ενόψει τον αγώνα στο «ΣΕΦ» κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Ώρα των σπορ: «3... Τελικοί για αρχή», είναι τα τρία επόμενα παιχνίδια που πρέπει να δώσει η ΑΕΚ μέχρι την διακοπή του Νοεμβρίου.