Γεμάτο παραμένει το απουσιολόγιο του Άρη γεγονός το οποίο διατηρεί περιορισμένες τις επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (2/11) με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη».

Μόνο ο Κώστας Γαλανόπουλος δείχνει να έχει ελπίδες επιστροφής καθώς σήμερα (30/10) συμμετείχε στο πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας κι εκτός απροόπτου θα βρεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Αντιθέτως, δεν υπολογίζονται οι Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης καθώς ο πρώτος έχει κάκωση στο γόνατο (σ. σ. τουλάχιστον απέφυγε τα χειρότερα) ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του έμπειρου επιθετικού δίχως όμως την ελπίδα της συμμετοχής του.

Εκτός παραμένουν οι Μισεουί, Φρίντεκ, Διούδης, Φαμπιάνο οι οποίοι έκαναν πρόγραμμα θεραπείας ενώ ο Ντούντου προπονήθηκε μόνος του. Προφανώς δεν υπολογίζεται ο Τίνο Καντεβέρε του οποίου η επιστροφή προσδιορίζεται για τον Δεκέμβρη.