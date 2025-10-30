Μία ευχάριστη επίσκεψη είχαν στο μουσείο του Ολυμπιακού καθώς οι παίκτες της ακαδημίας από το Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής βρέθηκαν εκεί και είδαν από κοντά την ιστορία της ομάδας.

Το Μουσείο του Ολυμπιακού έχει γίνει πόλος έλξης για τους οπαδούς της ομάδας και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει, με ουκ ολίγες ακαδημίες να το έχουν επισκεφτεί.

Μία από αυτές ήταν και της σχολής των Πειραιωτών στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής. Τα παιδιά της ακαδημίας βρέθηκαν στο μουσείο και έμαθαν για την ιστορία του συλλόγου, βλέποντας από κοντά τα τρόπαια και τα αντικείμενα από το παρελθόν των «ερυθρολεύκων».