ΟΦΗ: «Πονοκέφαλος» για Κόντη στο αριστερό άκρο της άμυνας ενόψει Τρίπολης
Σε εξέλιξη είναι η προετοιμασία του ΟΦΗ για την ερχόμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (3/11, 17:00), στην οποία θα κάνει ντεμπούτο ο Χρήστος Κόντης στην τεχνική ηγεσία των Κρητικών.
Το πρωί της Πέμπτης (30/10) οι παίκτες του Ομίλου έκαναν τη δεύτερη τους προπόνηση με τον νέο τους κόουτς, όμως από το πρόγραμμα απουσίασαν δυο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αγωνίζονται στην ίδια θέση. Ο λόγος για τους αριστερούς μπακ Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και Κέβιν Λέουις.
Ο Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας έκανε θεραπεία κι ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στους κοιλιακούς, ενώ ο Ουρουγουανός γυμνάστηκε ατομικό, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού στο ματς με τον Ηρακλή. Η κατάσταση και των δυο θα εκτιμάται καθημερινά και μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμη για τη «μάχη» του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Αξίζει να σημειωθεί πως ο μοναδικός αριστερός μπακ που δουελεύει με την πρώτη ομάδα και είναι στο 100% είναι ο 17χρονος Παύλος Καινουργιάκης, ο οποίος έγινε επαγγελματίας το περασμένο καλοκαίρι και δεν έχει κάνει ακόμα επαγγελματικό ντεμπούτο.
Θυμίζουμε πως στο αντίπερα άκρο παραμένει εκτός ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος συνεχίζει τη θεραπεία τους, με τον Νίκο Μαρινάκη να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος «καθαρός» ακραίος μπακ πρώτης γραμμής. Κόντρα στο Γηραιό τη θέση κάλυψε ο Θανάσης Ανδρούτσος.
Από την άλλη κανονικό προπονήθηκε ο Μάρκο Ρακονιάτς, ο οποίος είχε ένα πρήξιμο στο πέλμα μετά το ματς με τον Ηρακλή, όμως οι εξετάσεις του βγήκαν «καθαρές». Όσοι έπαιξαν κόντρα στους Θεσσαλονικείς συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης, η οποία περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (31/10).
