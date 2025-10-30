Το «τανκ» επέστρεψε στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έδειξε με το... καλημέρα πόσο έλειψε στον Ισπανό τεχνικό. Το Gazzetta καταπιάνεται από τα δύο πρώτα γκολ του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη φετινή σεζόν και εξηγεί γιατί πόσο σημαντική ήταν η απουσία του.

«Πιστεύω ότι τα άξιζα αυτά τα γκολ. Τα δικαιούμαι γιατί ήμουν τόσο καιρό εκτός. Ήταν μία σκληρή πραγματικότητα. Όταν δουλεύεις πολύ τότε ανταμείβεσαι. Το σώμα μου δεν είναι το ίδιο ακόμα αλλά ξέρω πως η ομάδα και ο κόσμος περιμένει από εμένα τέτοια γκολ. Έπειτα από έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε», είπε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 5-0 κόντρα στον Βόλο.

Περίπου 2,5 μήνες χρειάστηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για να επιστρέψει στη δράση. Μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα στην προετοιμασία, ένας τραυματισμός τον ανάγκασε να χάσει όλες τις επίσημες υποχρεώσεις μέχρι και τις 18 Οκτώβρη όταν πήρε τα πρώτα επίσημα λεπτά συμμετοχής κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν βιάστηκε να τον ρίξει στα... βαθιά. Μπήκε στα ματς κυρίως ως αλλαγή για να δώσει φρεσκάδα στην επιθετική λειτουργία των Πειραιωτών αλλά απέναντι στον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδος, ήταν η στιγμή για να αγωνιστεί για πρώτη φορά ως βασικός ο Ουκρανός φορ. Και εκείνος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή θεωρείται τρίτος στην ιεραρχία πίσω από Ελ Καμπί και Ταρέμι, όμως τα δύο γκολ που πέτυχε, σε συνδυασμό με την εμφάνιση του και την άνοδο στα εργομετρικά του, κάνει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να «τρίβει» τα χέρια του τόσο για το κοντινό όσο και για το μακρινό μέλλον ( όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με το timing της επιστροφής του ).

Το Gazzetta με αφορμή τα τέρματα του διεθνή φορ σας εξηγεί ποια τα είναι τα «+» της επιστροφής του Ουκρανού επιθετικού στο μεσοεπιθετικό κομμάτι των πλάνων του Ισπανού προπονητή.

Επιθετικός που υποστηρίζει το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Μπορεί ο Ταρέμι να είναι ένας επιθετικός που μέχρι στιγμής έχει δείξει τόσο τις εκτελεστικές του ικανότητες όσο και τη βοήθεια στην επίθεση με τις πάσες και την εμπειρία του. Ωστόσο είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει μπει ακόμα 100% στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάτι που είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν έκανε προετοιμασία με τους Πειραιώτες.

Αυτό άλλωστε παραδέχθηκε και ο Ισπανός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την ΑΕΚ: «Μπορεί να δώσει πολλά παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι ακόμη στην καλύτερή του φυσική κατάσταση, γιατί δεν έχει κάνει ολοκληρωμένη προετοιμασία. Δεν είναι έτοιμος για να παίξει 90 λεπτά και πιστεύω πως στο μέλλον θα είναι έτοιμος να μας δώσει πολλά περισσότερα».

Οπότε το γεγονός ότι πέρα από τον Ελ Καμπί, έχει ακόμα έναν φορ διαθέσιμο που μπορεί να υποστηρίξει το πλάνο του, σίγουρα κάνει ευκολότερο το έργο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ο Ουκρανός επιθετικός, παρά το ύψος του (1,91 μ.), είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα συμβάλλει εντυπωσιακά στην πίεση στο τρίτο μισό καθώς έχει μεγάλο διασκελισμό και μία σωματοδομή που βοηθάει στο πρέσινγκ της ομάδας του.

Δίνει χρόνο στον Ταρέμι και «ανάσες» σε Ελ Καμπί και... Τσίκινιο

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ δεν επωφελεί μόνο τον Μεντιλίμπαρ αλλά και ποδοσφαιριστές στη μεσοεπιθετική γραμμή του Ολυμπιακού. Δεν είναι μυστικό ότι τόσο ο Ελ Καμπί με τον Ταρέμι όσο και ο Τσικίνιο έχουν τραβήξει... κουπί τη φετινή σεζόν με τα συνεχόμενα παιχνίδια, όμως στο πρόσωπο του Ουκρανού, βλέπουν το ροτέισον να μπορεί να ανοίξει.

Ο λόγος είναι ο παραπάνω. Ο Γιάρεμτσουκ γνωρίζει και υποστηρίζει το πλάνο του Μεντιλίμπαρ σε αντίθεση με τον Ταρέμι που προσπαθεί να μπει σε αυτό. Φυσικά αναφερόμαστε στο κομμάτι του πρέσινγκ και των τρεξιμάτων που χρειάζεται για να ακολουθήσεις τον ρυθμό του Ισπανού τεχνικού και ήρθε η ώρα της εξήγησης.

Αρχικά ο Ταρέμι έχει την ευκαιρία να δουλέψει πιο εύκολα πάνω στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ καθώς μέχρι τώρα έπρεπε να ξεκουράζει τον Ελ Καμπί και να αγωνίζεται σε παιχνίδια με υψηλή ένταση είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή. Ο στόχος είναι να είναι 100% έτοιμος όταν έρθει η στιγμή ο Ελ Καμπί να αποχωρήσει στα τέλη του Δεκέμβρη για να πάει στο Κόπα Άφρικα με το Μαρόκο.

Αυτή η συνθήκη, κάνει ακόμα πιο απαραίτητο τον Γιάρεμτσουκ ώστε να πλαισιώσει τον Ιρανό και να βοηθήσει στο ροτέισον όταν αποχωρήσει ο Μαροκινός φορ, ο οποίος επίσης χρειάζεται... ανάσες και εκτός από τον Ταρέμι, μπορεί να τις πάρει και από τον Ουκρανό φορ.

Τέλος, στην εξίσωση μπαίνει και ο Τσικίνιο. Θα πείτε ότι ο Ταρέμι ήταν μια χαρά λίγο πιο πίσω από τον Ελ Καμπί αλλά δεν έδινε την πίεση που δίνει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός προς την αντίπαλη άμυνα. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να το κάνει είτε ως φορ, είτε λίγο πιο πίσω. Οπότε ο συνδυασμός με τον Ελ Καμπί ή τον Ταρέμι, μπορεί να δώσει χώρο για ξεκούραση στον Τσικίνιο.

Από εκεί που το άφησε πέρσι...

Αν κάποιος παρατηρήσει τη περσινή σεζόν του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και τη ξεχωρίσει το πρώτο μισό με το δεύτερο, θα νομίζει ότι μιλάμε για... άλλον παίκτη. Χωρίς υπερβολή. Ο Ουκρανός φορ ήταν σκιά του εαυτού του στο πρώτο μισό μετρώντας μόλις ένα γκολ (!) μέχρι να έρθει το πρώτο παιχνίδι στο Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Εκείνο απίστευτο τέρμα που είχε βάλει, με το οποίο χάρισε την ισοπαλία στους Πειραιώτες, ήταν αυτό που γύρισε τον... διακόπτη μέσα του. Από εκείνο το γκολ, ο διεθνής ποδοσφαιριστής μέτρησε 10 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με 4 ασίστ στο ενεργητικό του σε διάστημα 33 αγώνες ενώ έβαλε την... υπογραφή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΟΦΗ.

«Πέρα απ’ όλα αυτά είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Πέρα από το γεγονός ότι θέλουν και πετυχαίνουν γκολ, μπορούν να συνεργαστούν οι τρεις μεταξύ τους», ήταν η απάντηση του Μεντιλίμπαρ όταν ρωτήθηκε για τους τρεις φορ που διαθέτει. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες του Νοεμβρίου είναι μία καλή ευκαιρία για τον Ουκρανό φορ να δουλέψει ακόμα περισσότερο και να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμεί τόσο ο ίδιος όσο και ο Ισπανός προπονητής.